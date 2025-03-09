В театре Камала впервые показали музыкальную комедию «Башмачки»

Близки ли современному зрителю проблемы купечества начала XX века?

В платье цвета фуксии — Райхан Габдуллина.. Фото: Динар Фатыхов

В театре Камала, который осваивает новое здание на Хади Такташа, в его прежней обители на улице Татарстан показывают, возможно, последнюю для этого объекта советского модернизма постановку. Интересно, что музыкальную классику, комедию «Башмагым»/«Башмачки» Файзи и Гиззата здесь подготовили для зрителя в сценическом варианте впервые. Возможно, заявляют права на тот самый музыкальный театр, о котором так много говорят композиторы и журналисты?

Премьера 1942 года

Композитор Джаудат Файзи создавал «Башмачки» совместно с Тази Гиззатом, с которым до этого работал над драмами «Потоки» и «Тревожные дни». В ноябре 1941 года он пришел к драматургу и предложил написать произведение, которое могло бы поднять дух зрителя в это трудное время.

За основу взяли одноименную пьесу Хабибуллы Ибрагимова, который в разные годы работал заведующим музыкальной частью Башкирского академического театра драмы, музыкальным редактором Центрального радиовещания, а в начале 40-х жил в Уфе и был руководителем самодеятельных хоровых коллективов. Пьесу эту, кстати, в Казани ставили в 1925-м.

В своей работе композитору пришлось вскоре прерваться, поскольку его отправили вместе с Аделем Кутуем, Рустемом Яхиным и другими сотрудниками Татарского радиокомитета рыть противотанковые рвы в Кайбицкий район. Кутуй написал в «Литературную газету» статью «Рабочий и композитор», где просил освободить Файзи от работы, что и было сделано, но председатель Верховного Совета Гали Динмухамметов указывал, что теперь ему надо заниматься только новой комедией.

Фарид Бикчантаев решил вывести советскую классику на сцену. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Премьера «Башмачков» состоялась 1 марта 1942 года в современном здании Тинчуринского, где тогда работали и опера, и драма. Пели недавно учившиеся в Татарской оперной студии в Москве студенты, ныне солисты оперного театра: Фахри Насретдинов, Марьям Рахманкулова, Галия Кайбицкая, Усман Альмеев, Сара Садыкова... После войны «Башмачки» ставили по всему СССР, переводили на другие языки, в частности прибавилось работы и у Файзи. В 1950 году она звучала на русском языке по каналу Всесоюзного радио. За нее брались и большие театры, и школьные.

В последние годы в Казани комедию показала оперная студия Казанской консерватории (2009). В 2010-м ее поставил Кариевский театр, причем за сценографию отвечал камаловец Сергей Скоморохов, работавший и над спектаклем 2025 года. В 2019-м Тинчуринский выдал версию «Башмачки JAZZ», аранжировки писал нынешний глава Союза композиторов РТ Ильяс Камал, а роль Сарвар сыграла артистка Татарской филармонии Гульнара Байназарова. Наконец, сам театр Камала показывал в прошлом году концертную версию.

Раиль Шамсуаров умеет и петь, и смешить. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дочка в обмен на векселя

Так совпало, что премьера «Башмачков» прошла спустя 70 лет после смерти Тази Гиззата. Авторы сохранили сюжет. Купец Карим бай (Радик Бариев), вернувшись с Нижегородской ярмарки, признается, что потерял все, включая векселя сибирского Зия бая (Минвали Габдуллин). Чтобы откупиться, он сватает ему дочку Сарвар (Райхан Габдуллина/Айгуль Гардисламова). В качестве свадебного подарка Зия присылает башмачки за 500 рублей, которые крадет влюбленный в Сарвар студент Галимджан (Ришат Ахмадуллин/Раиль Шамсуаров).

Ахмадуллин и Габдуллина с 2021 года играют вместе в визитной «Голубой шали», также одном из главных музыкальных спектаклей. Но в первый день в паре с Габдуллиной вышел Шамсуаров в его характерном амплуа простака.



Вообще, «Башмачки», конечно, в Казани больше ассоциируются с оперным театром, который спектакль уже не показывает. А для Камаловского театра это, напротив, первый опыт. Занятно, что татарскую комедию, которую сыграл весь Советский Союз, наш академический ставит только в 2025-м.

У Данияра Соколова много планов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зрителей сразу подготовили к тому, что действие «Башмачков» Фарида Бикчантаева будет проходить и в начале прошлого века, и в настоящем, и в намеренно театральном времени.



В первой же сцене публика видит Сарвар с подругами, наряженными в разноцветные сценические татарские костюмы, которые подготовила Марина Марьянич (за работу над «Мухаджирами» она получила «Золотую маску»). Парни вообще одеты в костюмы курьеров, из-за чего порой им сильно мешают яркие рюкзаки.

Эстетику карнавала дополняет и сценография Сергея Скоморохова, в частности рисунки в верхней части сцены, изображающие Казань. Витражные работы были распространены у богатых купцов.

Лейсан Рахимова в роли женщина, которая знает все обо всех. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Красивая музыка и шутки с акцентом

Стоит Габдуллиной запеть, а девушкам присоединиться, понимаешь, что много работы провел хормейстер Марат Яхъяев, и что недаром актеры много работали на концертах. Оркестр и солисты работают вместе, не забывая и о драматических жестах, и о комических моментах. Тетушка Джиган (Лейсан Рахимова) даже в какой-то момент переходит в рэп, и он в кои-то веки не выглядит на сцене ужасно. Вообще, в роли серого (яркого) кардинала, поставляющего одежду, снадобья, письма, Рахимова вновь выглядит очень аутентично.

Музыкальный руководитель оркестра Данияр Соколов также становится героем — к нему несколько раз обращаются актеры, его музыканты занимаются не только ариями, дуэтами, куплетами, но и изображают печальные думы и дождь с грозой.

Радик Бариев в некотором смысле продолжает развивать идеи роли Сиразетдина в «Банкроте» Галиасгара Камала. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В отличие от молодежи старшее поколение одето в однотонные платья. Это жена Карима, вечно расстроенная Фахрия (Алсу Каюмова), старшая дочь Гильми (Гульчачак Хамадинурова) и ее муж, говорящий нараспев мулла Вафа (Ильнур Закиров), а также слуга Гаффар (Фанис Сафин). Радик Бариев продолжает наработки, собранные еще во время исполнения похожей роли в «Банкроте» (с которой спектакль в целом очень бы хорошо шел дуплетом), здесь его герой выглядит абсолютно зависимым от обстоятельств. Также все шутки с переводом на русский, вероятно, сочинил сам Бариев, без некоторых можно было бы и обойтись.

Вот из-за чего весь сыр-бор. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вероятно, единственный, кому нужно раскрыться, но он не успевает это сделать — Зия бай. Габдуллин-старший, вроде отыгрывает почти дона Вито Корлеоне, но драматургически у него простая задача — нервировать и наводить трепет. Идущий резво в первой части спектакль после антракта замедляется, в нем появляются вставные элементы, из которых выручает разве что большой танец (хореографами постановки стали Лилия Багаутдинова и Айрат Багаутдинов).

Но в целом Сабантуй проходит мимо действия, в котором хватает массового и смешного. А на заднем плане у сада «Аркадия» на Среднем Кабане (где теперь частный сектор и скоро появится мечеть) плавают модели парусных лодок, словно напоминая, с чем сравнивают экскурсоводы здание театра Камала, которое уже называют историческим.