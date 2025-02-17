«Мировые» дивиденды: «Элекон» распаковывает «военные» сбережения

«Элекон» рекомендовал направить на дивиденды 2,99 млрд рублей из прибыли 2022—2023 годов

Фото: пресс-служба Ростеха

Совет директоров АО «Завод «Элекон», контролируемого Николаем Колесовым, принял решение выплатить 2,99 млрд рублей дивидендов из нераспределенной прибыли за «военные» 2022—2023 годы. До этого один из крупных оборонных заводов придерживался умеренной сберегательной тактики, создав за время СВО финансовую подушку в 5 млрд рублей. Теперь резервы выпускаются — акционеры могут получить 60% накопленной чистой прибыли. На фоне роста военных заказов о выплате дивидендов за 2024 год объявили и челнинский «Ремдизель», российский концерн «Калашников» и другие. Подробнее — в материале «Реального времени».

Время снимать

Казанский оборонный завод «Элекон» вновь готовится к щедрым дивидендным выплатам после многолетнего затишья, связанного с проведением СВО на Украине. Совет директоров общества объявил 14 февраля о новых рекомендациях, и на этот раз они коснулись сразу трех последних лет — 2022, 2023 и 2024 годов. И самые «жирные» дивидендные бонусы ожидаются за два года ведения СВО. Как следует из официального сообщения, СД предложил направить 2,99 млрд рублей из нераспределенной прибыли за 2022— 2023 годы. Учитывая, что совокупная чистая прибыль предприятия за эти годы составила 4,9 млрд рублей, то можно сказать, что общество готово направить 60% накопленных резервов. В пересчете на одну обыкновенную акцию номиналом в 10 рублей может быть выплачен 281 рубль, следует из сообщения.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Отметим, что установленный ориентир «бьет» предыдущий рекорд в дивидендной практике казанского предприятия. В последний раз АО «Завод «Элекон» выплачивало дивиденды из расчета 187 рублей на одну обыкновенную акцию, а бонусы направлялись из прибыли прошлых лет (точные периоды не указывались). Необычную щедрость финансовые аналитики связывают с тем, что предприятие, возможно, решило выпустить резервы, которые формировались за время ведения СВО.

«Реальное время» направило запрос с просьбой прокомментировать решения СД, а именно почему общество до этого придерживалось сберегательной политики, а теперь отказалось от этой установки. Ответа пока не поступило.

Авансом за 2024 год

Кроме того, совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды за 2024 год. Но это не означает, что акционеры останутся без вознаграждения. Еще в апреле прошлого года СД принял решение о начислении 2,5 млрд рублей дивидендов за первый квартал 2024 года. Тогда на одну акцию установили выплату в 234,46 рубля.

Как уже рассказывало «Реальное время», казанский завод «Элекон», принадлежащий семье Николая Колесова, является основным поставщиком цилиндрических соединителей для оборонной промышленности. Продукция этого предприятия установлена на российских ракетах-носителях, межконтинентальных баллистических ракетах: СС-19, СС-20, «Тополь-М», практически на всех космических кораблях, спутниках и станциях, включая МКС. Оборудование применяется в военной и гражданской авиации, а также на кораблях и подводных лодках, танках Т-72, Т-80, Т-90.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Без продукции предприятия не обходятся и современные системы спутниковой связи и навигации, телевидение. Номенклатура производства — более 75 типов соединителей, включая 40 000 типономиналов с числом контактов от 1 до 128, для авиационной, железнодорожной, наземной техники, различных отраслей промышленности. Руководит предприятием Павел Коротченко, назначенный в 2019 году.

Под санкциями США и Японии

«Элекон» оказался одним из первых оборонных заводов, против кого были введены санкции США, а затем и Японии. После этого казанское АО начало выплачивать дивиденды, хотя до этого на протяжении 10 лет оставляло их в распоряжении предприятия.

По словам собеседников «Реального времени», предприятие отказалось от консервативной сберегательной политики в 2022 году, перейдя к активным выплатам акционерам из прибыли прошлых лет. Добавим, что у общества нет четкой прописанной дивидендной политики с нормой распределения прибыли на обыкновенные акции.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В уставе общества говорится, что дивиденды могут быть начислены за каждый квартал отчетного года. У российских компаний практика различна. Так, для госкомпаний установлена норма в не менее 50% от чистой прибыли, а частные предприятия могут направлять до 100% от чистой прибыли.

«Элекон» не единственный из оборонных заводов, кто взялся выплачивать дивиденды по итогам работы предприятия в годы СВО. Так, концерн АО «Калашников» выплачивает дивиденды дважды в год — по итогам полугодия и года. По итогам первого полугодия 2024 года «Калашников» выпустил дивиденды в размере 25 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 4%, а годовые прогнозируются на уровне 55—60 рублей на акцию, что даст общую годовую доходность на уровне 8—9%, отмечается на портале XVESTOR. Челнинский «Ремдизель» рекомендовал выплаты из расчета 20 рублей на одну акцию.