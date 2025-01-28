Мать экс-главы КирМоса погасила часть ущерба, Миронов предстанет перед Советским судом Казани

Фото: Ирина Плотникова

В Советский райсуд Казани будут направлены 23 тома уголовного дела бывшего главы двух районов Казани Сергея Миронова. Такое решение только что принял Верховный суд Татарстана, передает с заседания журналист «Реального времени».

О переносе процесса за пределы бывшей вотчины обвиняемого ходатайствовала и прокуратура, и адвокаты обвиняемого. Последние в процессе объяснили — оснований не доверять Московскому райсуду Казани, куда изначально поступило дело, у защиты нет, но не хотелось бы критических суждений относительно того, повлияла ли территория рассмотрения на итоговый результат.

На заседании выяснилось — несмотря на то, что Сергей Миронов не признает вину ни по одному из эпизодов, его мать частично возместила ущерб по эпизодам превышения полномочий — перечислила в МУП «ДРЭУ» 1 млн 667 тысяч рублей. Еще часть в 900 тысяч планирует перечислить на счет администрации КирМоса после предоставления актуальных реквизитов.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также по ходатайству прокуратуры Верховный суд Татарстана сегодня продлил срок ареста Миронову на две недели. Миронов и трое его адвокатов категорически возражали, указывая в том числе на исключение из объема обвинения эпизодов мошенничества за отсутствием состава преступления.

«Вменяемые мне деяния не влекут тяжких последствий, — отмечал на заседании обвиняемый. — Я шесть месяцев нахожусь в СИЗО, и за это время было всего два следственных действия. Прошу изменить меру пресечения».

Напомним, финальное обвинение экс-главе двух районов утверждал Альберт Суяргулов. В нем четыре эпизода: злоупотребление полномочиями с согласованием задним числом перепланировки в помещениях своей матери, где открыли «Пятерочку», и три эпизода превышения полномочий с фиктивным трудоустройством в МУП «ДРЭУ» родни двух водителей служебной иномарки Миронова. Ущерб по зарплатным эпизодам составляет 2,6 млн рублей. При этом обвинения в хищении этих средств мошенническим путем с бывшего чиновника сняли. Вину он не признает.

Уголовным дело Сергея Миронова стало лишь в прошлом году, но фактически его преследование началось еще в 2023-м — с прокурорского иска о «раскулачивании» руководителя и его родни на 308 млн рублей. Решение по иску не принято до сих пор, однако глава успел потерять должность по утрате доверия и оказаться в СИЗО.