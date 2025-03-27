ЦБ снова ужесточит правила выдачи ипотеки: что изменится с апреля для заемщиков
Банк России вводит новые ограничения на выдачу ипотеки. На этот раз они коснутся тех, кто претендует на льготные программы. Из-за фактически запретительных ставок по рыночной ипотеке, завершения в середине прошлого года массовой госпрограммы льготной ипотеки и ужесточения условий по другим программам с господдержкой, ипотечный рынок и так уже переживает не лучшие времена. Почему ЦБ продолжает ужесточать требования к заемщикам — в материале аналитической службы «Реального времени».
«Банк России стремится оперативно купировать диспропорции в розничном кредитовании»
С 1 апреля 2025 года Банк России получит право устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов. На начальном этапе эти ограничения будут применяться к наиболее рискованным заемщикам. Речь идет о тех, у кого долговые обязательства составляют более 80% от доходов, а первоначальный взнос — менее 20%.
Представители Банка России отмечали, что при необходимости задействуют этот инструмент для контроля показателей закредитованности населения. Проблема заключается в том, что рост процентных ставок в 2024 году был компенсирован увеличением реальных доходов только отчасти, поэтому показатель долговой нагрузки в среднем по банковской системе демонстрировал тенденцию к увеличению.
Охлаждение рыночной ипотеки при сохранении высоких цен на жилье вынуждает застройщиков и банки идти на хитрости, например, оформлять ипотеку с более низким первоначальным взносом. В росте доли таких кредитов Банк России видит риски для финансовой стабильности, поэтому дестимулирует «перегретую» ипотеку с повышенными характеристиками риска — высоким уровнем долговой нагрузки и низким первоначальным взносом. Но в то же время ЦБ РФ поддерживает адресные программы поддержки доступности жилья.
Основная причина общего спада выдач ипотеки — это снижение спроса на рыночные продукты, тогда как интерес к льготной ипотеке сохраняется на высоком уровне, учитывая низкие ставки. «При этом если требования к первоначальному взносу такие программы устанавливают (по семейной ипотеке, в частности, это минимум 20%), то долговую нагрузку никак не регламентируют», — подчеркивает он.
НКР ожидает снижения ипотечного рынка (выдач) в этом году примерно на четверть. Падение могло быть менее существенным, если бы часть спроса на первичке не перетекала бы в программы рассрочки, активно развиваемые застройщиками.
Чтобы сдержать дальнейший быстрый рост закредитованности граждан и предотвратить накопление рисков в банковской системе, ЦБ и вводит новые ограничительные меры. «Они, конечно, будут оказывать дополнительное давление на динамику выдачи ипотечных кредитов», — соглашается спикер.
«Уже довольно давно для людей стало сложно получить ипотеку»
По данным Банка России, в январе выдачи ипотечных кредитов в стране упали более чем вдвое как по сравнению с декабрем, так и в годовом выражении, до 127 млрд рублей. Правда, частично это объясняется сезонным фактором, учитывая большое число праздничных дней в начале года. В последующие месяцы ипотечные выдачи, вероятно, заметно восстановятся, однако, по всей видимости, по-прежнему будут оставаться существенно ниже, чем в первой половине прошлого года.
По итогам 2025 года в стране, по прогнозам, будет выдано ипотечных кредитов на 3,8—4 трлн рублей против 4,9 трлн рублей в 2024 году, а прирост совокупного ипотечного портфеля отечественных банков может замедлиться до 6—7% с 13,4% в прошлом году.
«Мы сейчас видим очень большой процент отказов по бронированию одного ЖК. Броней много, но 70% из них уходят в отказ, потому что людям так и не удается взять ипотеку, — поделился спикер. — Либо банк начинает требовать комиссию, на что клиент не рассчитывал, либо ему просто отказывают в виду разных причин и условий».
Рынок коммерческой ипотеки мертвый. «Я не знаю, что должно мотивировать клиента брать ипотеку под 30%. Таких ипотек сейчас просто нет, рыночную ипотеку никто не берет, — говорит Хабибрахманов. — Сейчас продажи идут в рассрочку и по льготным программам, если стоимость жилья это позволяет».
Все льготы на покупку жилья должны быть адресными, и ЦБ РФ хочет сбалансировать рынок, резюмировал эксперт.
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