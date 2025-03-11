В Казани завтра пройдет рейд по такси после инцидента с наездом на пешеходов

Накануне таксист сбил больше 10 человек на автобусной остановке

Фото: Максим Платонов

Завтра, 12 марта, в Казани пройдет рейд по такси. Об этом «Реальному времени» сообщили в Госавтоинспекции города.

Там отметили, что работа в данном направлении ведется регулярно.

Напомним, вчера в Казани на улице Вишневского произошло ДТП с участием такси, которое наехало на людей на автобусной остановке. В результате аварии пострадали 11 человек, 9 из которых были госпитализированы. Водитель такси утверждает, что рано встал и не принимал никаких препаратов. Следком возбудил уголовное дело в отношении водителя такси Евгения Крусева по статье о нарушении правил дорожного движения. По информации МВД России по Татарстану, он неоднократно привлекался к административной ответственности, включая случаи употребления наркотических веществ и отказа от лечения.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также возбуждено административное дело против водителя автобуса по ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства). Как сообщают в МВД, основанием для этого стало то, что автобус был припаркован далее первого ряда от края проезжей части, что является нарушением.