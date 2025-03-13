На казанского водителя, сбившего людей на остановке, возбудили новое уголовное дело

Фото: Ирина Плотникова

Расследование ДТП, произошедшего 10 марта на остановке «Калинина» в Казани, выявило новые детали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Водитель, совершивший наезд, использовал поддельную справку медицинского освидетельствования врача психиатра-нарколога.

В связи с этим к обвинению по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 264 УК РФ, будет добавлен состав преступления, предусмотренный ст. 327 УК РФ, — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

В ближайшее время следствие планирует провести экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим в результате ДТП.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в Казани на улице Вишневского произошло ДТП с участием такси, которое наехало на людей на автобусной остановке. В результате аварии пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы. Сейчас в больницах остаются шесть пострадавших.

Водитель такси Евгений Крусев утверждает, что рано встал и не принимал никаких препаратов. Примечательно, что уголовные дела о грубом нарушении правил дорожного движения по данной истории возбудили и в СК, и МВД Татарстана. Однако в итоге расследование было доверено Главному следственному управлению МВД республики, поскольку данная категория преступлений подследственна именно органам внутренних дел.

Рената Валеева