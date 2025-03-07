«Спасибо вам за вашу преданность и любовь»: в Казани прошло мероприятие, посвященное Международному женскому дню

В новом здании театра Камала прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Глава республики выразил глубокую признательность женщинам-ветеранам и поблагодарил матерей военнослужащих за воспитание настоящих патриотов, верных сынов своей Родины: «Ваши дети — настоящие герои, которые сегодня встали на защиту нашей страны. Отдельно обращаюсь и к женам военнослужащих. Именно вы являетесь для своих мужчин надежным тылом, который позволяет им сохранять стойкость и силу духа. Спасибо вам за вашу преданность и любовь». Главные кадры — в материале «Реального времени».
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