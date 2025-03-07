Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу мигрантов

При этом право находиться в стране имеют меньше трети из почти 100 тысяч

Фото: Ирина Плотникова

Татарстан входит в топ-5 регионов по числу мигрантов. Об этом заявил сегодня начальник Управления по вопросам миграции МВД Татарстана Марат Галеев.



— Сейчас в республике проживает 99 тысяч мигрантов, из которых только 22 тысячи имеют разрешение на временное пребывание или вид на жительство. Половина мигрантов приезжают в Россию с целью осуществления трудовой деятельности, а 18% прибывают, чтобы получить образование, — прокомментировал Марат Галеев.

С начала года в силу вступил указ президента России «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки». Указ установил четырехмесячный срок (с 1 января по 30 апреля 2025 года), в который иностранные граждане, находящиеся на территории России с нарушением сроков пребывания, или их работодатели могут обратиться в органы внутренних дел, в том числе через филиал ФГУП «ПВС» МВД России, чтобы урегулировать правовое положение и получить необходимые разрешительные документы.

Если иностранные граждане решили остаться на территории России, то могут легализовать свое нахождение при соблюдении условий:

пройти дактилоскопическую регистрацию;

пройти медицинское освидетельствование;

представить документы о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства на соответствующем уровне;

добровольно погасить имеющиеся задолженности по обязательным платежам;

не иметь оснований для отказа в выдаче разрешения на работу, РВП, РНЖ или визы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

После сдачи документов иностранному гражданину продлевается миграционный учет на срок рассмотрения документов либо выдается многократная рабочая виза. Решить вопрос правового положения после 1 мая 2025 года будет невозможно: граждан, которые утратят законные основания для пребывания в России, ждет выдворение за пределы страны.

Начальник Управления по вопросам миграции также напомнил о существовании реестра контролируемых иностранных лиц, незаконно находящихся на территории России, который реализован на сайте МВД России и актуализируется каждые 4 часа.

В отношении лиц, включенных в реестр, вводится ограничение прав и свобод: нелегальные мигранты не могут оформить водительское удостоверение, распоряжаться деньгами в банке и совершать любые денежные переводы, в том числе в иностранные государства, регистрировать сделки с недвижимостью и транспортными средствами, заключать и расторгать брак, учреждать юридические лица, приобретать статус индивидуального предпринимателя, оформлять детей в школы и детские сады, приобретать сим-карты.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Недавно стало известно, что в России разработали законопроект, направленный на ужесточение требований к аренде жилых помещений мигрантами.

— Россияне устали жить рядом с мигрантскими гетто, которые стихийно образуются в съемных квартирах спальных районов наших городов. <...> Мы подготовили целый ряд изменений в Гражданском кодексе РФ, которые ужесточат требования к найму жилых помещений мигрантами, за исключением граждан Республики Беларусь, — сказал автор идеи глава ЛДПР Леонид Слуцкий.



Законопроект стал не первой мерой по борьбе с «резиновыми квартирами» — в феврале депутаты Госдумы разработали законопроект, устанавливающий норму в шесть квадратных метров на одного мигранта при регистрации по месту жительства. По замыслу авторов инициативы, это должно решить проблему так называемых резиновых квартир, где нелегально прописывают десятки иностранцев.

Дарья Беззубова