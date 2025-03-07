Иностранцам в Татарстане напомнили о легализации до 30 апреля 2025 года

Фото: Максим Платонов

В Татарстане иностранным гражданам напомнили о необходимости легализоваться на территории России до 30 апреля. Если они не успеют пройти эту процедуру, им грозит депортация. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

С 1 января по 30 апреля 2025 года мигранты, которые находятся в стране с нарушением сроков пребывания, могут обратиться в органы внутренних дел для урегулирования своего статуса. В настоящее время в республике легально проживают 99 тыс. мигрантов, однако только 22 тыс. из них подали заявки на легализацию, что является небольшой цифрой, уточнил начальник Управления по вопросам миграции МВД по республике Марат Галеев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для успешной легализации иностранцам необходимо пройти несколько этапов:

дактилоскопическую регистрацию;

медицинское освидетельствование;

представить документы, подтверждающие знание русского языка;

погасить все задолженности по штрафам и налогам.

Нелегально находящиеся в стране мигранты сталкиваются с серьезными ограничениями: они не могут управлять автомобилями, открывать банковские счета, регистрировать сделки с недвижимостью или оформлять детей в школы и детские сады.

