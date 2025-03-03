«Татарстан быстро развивается»: главное со встречи Путина и Минниханова

«Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Что новенького, как дела?» — так началась встреча президента России Владимира Путина и раиса Татарстана Рустама Минниханова. Последний раз они публично встречались 22 февраля в Казани — тогда российский лидер приехал на открытие «Игр будущего». Какие темы затрагивались сегодня в Кремле — в материале «Реального времени».

«Плановые значения по контрактникам, по поддержке перевыполнили»

Вначале они затронули тему специальной военной операции. Как рассказал Рустам Минниханов, Татарстан направил в зону проведения СВО 38 169 человек — среди них и мобилизованные, и контрактники. 15 человек получили звание Героя России, семь из них — посмертно. Еще 1 829 награждены орденами Мужества.

— В целом все плановые значения по контрактникам, по поддержке, по работе по прошлому году — 12 951 [человек] — перевыполнили. По этому году тоже идем с перевыполнением, плановые задания отрабатываем, — заявил раис Татарстана.

По всем направлениям СВО Татарстан направил уже более 36 млрд рублей. Еще 2,6 млрд рублей — на восстановление подшефных городов Лисичанска и Рубежного. В этом году отремонтируют три объекта на 423 миллиона рублей.

«Каких-либо межнациональных, религиозных конфликтов нет»

Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций в стране, заявил Владимир Путин.

— В целом по общественно-политической ситуации тоже в порядке. И к уважаемому президенту есть доверие, и к нам немножко есть доверие тоже. Каких-либо межнациональных, религиозных конфликтов нет, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Если согласия не будет, никакого богатства, никакого успеха быть не может.

— Точно, абсолютно согласен. И у вас это получается. Спасибо большое, — ответил ему президент России.

«Если бы мы добычу не снижали по ОПЕК, у нас бы цифры больше были»

Далее Рустам Минниханов доложил основные социально-экономические параметры:

— Владимир Владимирович, мы же мечтали о пяти триллионах валового [регионального] продукта — 5,2 трлн [в 2024 году]. По объему промышленной продукции мы вышли на 5,6 трлн рублей. В принципе, если бы мы добычу не снижали по ОПЕК, у нас бы цифры на 1,5 процента больше были.

По его словам, ВРП вырос на 3,9%, объем промпродукции — на 5%, сельского хозяйства — 10%. Инвестиции в основной капитал составили 1,4 трлн рублей, рост составил 12%. Владимир Путин отметил, что несырьевой экспорт Татарстана вырос в два раза: «Это все-таки серьезно».

— Мы перерабатываем уже 24,3 млн тонн нефти, глубина переработки — 99,4—99,5%. ТАНЕКО и ТАИФ-НК — современнейшие, модернизированные предприятия, — сказал раис Татарстана. — Конечно, очень серьезная работа идет по группе СИБУР — это «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». В этом году запускается крупнейший комплекс «Этилен-600». 600 тысяч [тонн] этилена — это столько, сколько Нижнекамск сегодня делает.

Что касается машиностроения, то Минниханов напомнил, что в следующем году будет 50 лет выпуску первого КАМАЗа:

— Выручка КАМАЗа составила 323 млрд рублей. Самое главное, мы сумели [обойти] сложности, связанные с комплектующими, многие проекты реализовали в России.

Модернизацию провел Казанский вертолетный завод, также она коснулась Порохового завода.

— У вас за предыдущие годы ВРП увеличился практически в три раза, — заметил Владимир Путин.— Татарстан — это промышленно развитый регион страны, он быстро развивается.

Как заявил Рустам Минниханов, каждый проект отвечает всем мировым нормам:

— Мы все требования зеленой и циркулярной экономики соблюдаем. Сейчас серьезно работаем в части модернизации наших существующих производств, где есть выбросы, и значительно их сократили. Очень большая федеральная программа: иловые поля, очистные сооружения. Никогда в жизни такого не было. Серьезная работа, очень серьезная.

«Мечта была — 2 млн кв. м жилья. Сейчас — легко 3,5 млн»

В прошлом году в строительство объектов социальной, культурной, инженерной инфраструктуры вложили 166 млрд рублей.

— Никогда такого не было. Это и нацпроекты, и наши республиканские проекты, — заметил Минниханов.

За год в республике построили 3,4 млн кв. м жилья. «Мы в советское время максимум 1,8 млн кв. м жилья достигали, мечта была — 2 млн кв. м жилья. Сейчас — легко 3,5 млн. Сегодня вопросы процентные и ипотечные, какие-то решения ищем. Я же еще возглавляю комиссию [Госсовета] «Инфраструктура для жизни». Будем обращаться [к Вам], Владимир Владимирович.

— Вы помните, в 2008 году по Вашей инициативе мы для нужд государства выкупали жилье. Сейчас очень нужно арендное жилье. Я попозже этот вопрос подниму по всем проектам. Но самые большие программы — мы каждый год 700—800, до тысячи многоквартирных домов приводим в порядок. Еще два года — и мы все приведем в порядок. Где-то в 700—800 многоквартирных домах делаем капитальный ремонт, — сообщил Минниханов.

Дарья Пинегина