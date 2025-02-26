Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский покинул клуб
Он проработал в команде более четырех лет
«Рубин» решил покинуть его главный врач Михаил Бутовский. Об этом сообщила пресс-служба казанского футбольного клуба.
— Главный врач команды Михаил Бутовский принял решение покинуть клуб, проработав более четырех лет в нашей команде, — говорится в сообщении.
Напомним, весенний отрезок сезона «Рубин» начинает в Грозном 1 марта матчем с «Ахматом». Как казанцы готовились к рестарту чемпионата и что ждать от команды Рашида Рахимова — читайте в материале «Реального времени».
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