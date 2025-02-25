«Ростов» объявил об отставке Карпина за пять дней до рестарта РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ростов» официально сообщил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды за пять дней до возобновления сезона. Соответствующее заявление сделано пресс-службой клуба.

Карпин покидает «Ростов» по обоюдному согласию сторон. Тренер собирается сосредоточиться на работе со сборной России. Ранее специалист совмещал посты в «Ростове» и национальной команде.

— Сегодня для меня непростой день — я покидаю пост главного тренера ФК «Ростов». Это решение далось нам очень нелегко. В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России, — сказал Карпин.

Новым главным тренером «Ростова» стал испанец Джонатан Альба. 43-летний специалист входил в тренерский штаб Карпина в ростовском клубе, а также имеет опыт работы в сборной Румынии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Карпин возглавлял «Ростов» с перерывами с декабря 2017 года. До этого тренер работал в московском «Спартаке», армавирском «Торпедо» и «Мальорке» из Испании. Также с 2021 года Карпин является главным тренером сборной России по футболу.



В нынешнем сезоне «Ростов» занимает седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Следующий матч ростовская команда проведет 2 марта в Ростове-на-Дону с московским «Динамо».

Зульфат Шафигуллин