Зарплаты мастеров ногтевого сервиса в Татарстане выросли на 31%

Средние зарплатные предложения в регионе достигли 80,5 тысячи рублей в месяц

Татарстан занял четвертое место в России по росту средних предлагаемых зарплат для мастеров ногтевого сервиса, свидетельствуют данные исследования «Авито Работы» и «Авито Услуг», которые имеются у «Реального времени».

Анализ проводился на фоне введения нового ГОСТа на маникюр и педикюр, который вступил в силу 30 апреля и устанавливает требования к технологии и качеству услуг в этой сфере. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

В марте — апреле 2026 года работодатели в Татарстане стали предлагать мастерам ногтевого сервиса на 31% больше, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения в регионе достигли 80 500 рублей в месяц.



Лидером по росту зарплат стал Башкортостан: там предлагаемые доходы для специалистов выросли на 60% за год и достигли 78 000 рублей в месяц. На втором месте — Новосибирская область с ростом на 44%, до 99 333 рублей в месяц, на третьем — Ставропольский край, где средний предлагаемый доход увеличился на 34% и составил 55 000 рублей в месяц.

Параллельно растет интерес соискателей к профессии: в марте — апреле 2026 года число откликов на вакансии мастеров ногтевого сервиса по всей России увеличилось на 31%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наталья Жирнова