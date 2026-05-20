В Татарстане растет число продавцов на маркетплейсах

Количество продавцов в регионе за март выросло на 29% по сравнению с мартом 2024 года

В Татарстане ситуация в сфере онлайн‑торговли складывается неоднозначно. С одной стороны, за два года — с марта 2024‑го по март 2026‑го — общее число участников отрасли немного сократилось: было 16,1 тысячи, стало 15,7 тысячи (падение на 2,52%). Об этом сообщается в исследовании аналитиков «Контур.Фокуса» и RWB, данные которого имеются у «Реального времени».

За этот период появилось почти 9 тысяч новых игроков, но при этом свыше 10,1 тысячи компаний и предпринимателей покинули рынок.

Большая часть онлайн‑торговли в регионе приходится на индивидуальных предпринимателей — их доля составляет почти 95% (14 921 участник), а на юридические лица приходится чуть больше 5% (787 участников). При этом доля ИП за два года снизилась на 1,11%.

С другой стороны, рынок электронной коммерции в Татарстане растет: по данным маркетплейсов, количество продавцов в регионе за март выросло на 29% по сравнению с мартом 2024 года. Это значит, что бизнес все активнее использует торговые площадки для продаж.

По числу участников онлайн‑торговли республика занимает пятое место в России. Впереди — Москва, Московская область, Санкт‑Петербург и Краснодарский край.

Аналитики считают, что сокращение числа игроков связано с ростом конкуренции: менее устойчивые компании постепенно уходят с рынка. Напомним, что в России замедлились темпы роста оборота онлайн-торговли продовольственными товарами.

Наталья Жирнова