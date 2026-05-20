Майские праздники привели к ускоренному падению оборотов в бизнесе России

При этом в Москве и Санкт‑Петербурге спад оказался глубже, чем в регионах

Во время второй недели майских праздников зафиксировано заметное ускорение падения оборотов российских компаний. По данным исследования Точка Банка, которое оказалось в распоряжении «Ъ», в Москве и Санкт‑Петербурге спад оказался глубже, чем в регионах. Эксперты связывают это с ограничениями работы мобильного интернета.

На первой неделе майских праздников разница между столицами и регионами почти не чувствовалась: в Москве обороты снизились на 6,4%, а в регионах — на 6,5%. Но на второй неделе картина изменилась: в Москве и Петербурге падение достигло 17,2%, а в других регионах — 14%.

Особенно тяжело пришлось компаниям, которым важно постоянно заключать сделки и отгружать товары. Больше всего пострадал IT‑сектор: в среднем его обороты упали на 16,5%. Сильнее всего потери ощутили разработчики программного обеспечения — они лишились 23,1% оборота. Компании, занимающиеся обработкой данных, потеряли 21,9%, а поставщики прочих IT‑услуг — 16,3%.

Если сравнить с прошлыми годами, ситуация выглядит так. В 2025‑м при трех рабочих днях в обе праздничные недели обороты упали на 26,9% в первую неделю майских и на 16% — во вторую. В 2024‑м картина была другой: в первую неделю спад составил 42,9% (при всего двух рабочих днях). Но перед этим, на последней неделе апреля, бизнес показал рост на 29,6% — компании старались успеть закрыть сделки за шесть рабочих дней. Во вторую неделю майских, когда рабочих дней стало три, падение оказалось меньше — 29,9%.

Наталья Жирнова