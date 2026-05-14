К 2030 в Казани построят новый 9-этажный отель за 1 млрд рублей

Особенностью станет использование символов татарской культуры: центральным элементом концепции станет образ Хоррият — птицы удачи из татарских сказаний, символизирующей свободу и благополучие

Компания Kravt h&h при поддержке властей Татарстана планирует строительство нового трехзвездочного отеля Muse рядом с международным аэропортом «Казань». Соответствующее соглашение на полях международного экономического форума «Россия — исламский мир: КазаньФорум» подписали Kravt h&h и агентство инвестиционного развития РТ.

Проект станет пилотным в рамках новой концепции Muse of Tatarstan, которая объединяет современную гостиничную индустрию с элементами национальной культуры региона. Новый девятиэтажный отель площадью 7 тысяч квадратных метров расположится рядом с уже действующим четырехзвездочным отелем Muse of city Kazan около международного аэропорта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В отеле будет 138 номеров. На нижних этажах разместятся кафе, коворкинг, лаундж-зона и прачечная. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Строительство начнется в конце 2026 года, а открытие запланировано на конец 2030 года. Особенностью новой сети станет использование символов татарской культуры. Центральным элементом концепции станет образ Хоррият — птицы удачи из татарских сказаний, символизирующей свободу и благополучие.

Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект нового терминала аэропорта Казани. Площадь комплекса превысит 38 тыс. кв. м, пропускная способность составит 1,5 тыс. пассажиров в час и более 5,7 млн человек в год.

Наталья Жирнова