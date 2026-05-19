ПСО «Казань» Равиля Зиганшина попросило отсрочку выплаты долга в размере 1 млрд рублей

Компания хочет добиться предоставления отсрочки исполнения мирового соглашения с УФНС по РТ на полгода

ООО «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина отправило ходатайство в Арбитражный суд Татарстана о предоставлении отсрочки исполнения мирового соглашения с УФНС по РТ сроком на 6 месяцев — до 30 октября 2026 года. Заявление судом принято, следует из постановления, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

— В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление ООО «ПСО «Казань» о предоставлении отсрочки исполнения мирового соглашения, утвержденного Определением Арбитражного суда РТ от 31.03.2025 по делу А65-19588/2024, сроком на 6 месяцев до 30.10.2026 (вх.42852)... Арбитражный суд Республики Татарстан определил принять ходатайство к производству и назначить судебное заседание по его рассмотрению на 26 мая 2026 года, — говорится в документе.

По данным Арбитражного суда, задолженность по мировому соглашению ООО «ПСО Казань» в рамках дела о банкротстве составляет 935,5 млн рублей.

Напомним, в июле 2025 года ПСО «Казань» погасило налоговую задолженность перед бюджетом в размере 6,1 млрд рублей.

Никита Егоров