Минниханов обсудил с руководством ФТС развитие торговых связей

Во встрече участвовал новый руководитель Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, которого назначили в апреле текущего года

В Доме правительства Татарстана состоялась рабочая встреча раиса республики Рустама Минниханова с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Татьяной Меркушовой. В рабочей встрече также приняли участие начальник Татарстанской таможни Марат Гараев и новый руководитель Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, которого назначили в апреле текущего года.

В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия между правительством Татарстана и ФТС России. Особое внимание было уделено эффективной работе таможенных органов на территории республики и развитию международных торговых связей.

Напомним, что в Татарстане создадут оргкомитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН, в который также войдет Татарстанская таможня.

