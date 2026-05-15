Минниханов обсудил с руководством ФТС развитие торговых связей

09:18, 15.05.2026

Во встрече участвовал новый руководитель Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, которого назначили в апреле текущего года

Фото: Михаил Захаров

В Доме правительства Татарстана состоялась рабочая встреча раиса республики Рустама Минниханова с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России Татьяной Меркушовой. В рабочей встрече также приняли участие начальник Татарстанской таможни Марат Гараев и новый руководитель Приволжского таможенного управления Виктор Никулин, которого назначили в апреле текущего года.

В ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия между правительством Татарстана и ФТС России. Особое внимание было уделено эффективной работе таможенных органов на территории республики и развитию международных торговых связей.

Напомним, что в Татарстане создадут оргкомитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН, в который также войдет Татарстанская таможня.

Наталья Жирнова

Бизнес Татарстан

