Работников Казани чаще всего раздражают токсичные коллеги и начальство

Непрофессионализм начальства вызывает стресс у 7% респондентов, а непрофессионализм коллег и нестабильность компании — 6%

Исследование SuperJob выявило главные источники стресса на рабочих местах в Казани. По результатам опроса экономически активных горожан, лидирующую позицию среди раздражающих факторов заняло поведение коллег.

Согласно данным исследования, главной причиной стресса для 15% опрошенных стали токсичные отношения в коллективе, склоки, грубость и сплетни. На втором месте оказалось отношение руководства к подчиненным — этот фактор беспокоит 10% работников. Непрофессионализм начальства вызывает стресс у 7% респондентов.

Также работников беспокоят непрофессионализм коллег и нестабильность компании — эти факторы волнуют по 6% опрошенных. Среди других причин стресса — срочные работы (4%), переработки, проблемы с клиентами, плохой порядок в делах, безделье, неясные задачи и маленькая зарплата (по 2%).

Интересно, что 12% участников опроса признались, что на работе не испытывают стресса. При этом мужчины чаще нервничают из-за профессиональных ошибок руководства и коллег, а женщины — из-за сложных отношений в коллективе, поведения начальства и неорганизованности.

Наталья Жирнова