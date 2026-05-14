И штрафы на 600 млн: для бывшего зампрокурора Казани Нафиева запросили 13 лет колонии по делу о взятке

Сын экс-прокурора Татарстана отрицает вину в получении 3 млн рублей за незаконные действия в пользу бенефициара СК «НАСКО»

Гумер Нафиев. Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по уголовному делу о разводе миллиардера Александра Кондратенкова и его отца на 132,7 млн рублей, посредничестве во взяточничестве в интересах первого на 21 млн рублей и получении взятки в 3 млн рублей. Ее вменяют лишь бывшему зампрокурора Казани Гумеру Нафиеву, сторона обвинения просит наказать его 13 годами колонии строгого режима со штрафом в 60 млн рублей, сообщает с места журналист «Реального времени».

Также прокурор Марат Сулейманов предложил лишить Нафиева классного чина «советник юстиции» и звания «Заслуженный юрист Татарстана», а еще — запретить ему занимать руководящие должности в органах власти на 10 лет после отбытия срока.

В ходе процесса Гумер Нафиев не раз заявлял — с остальными подсудимыми по «своему» делу познакомился лишь в СИЗО и на суде. Претензии в получении взятки отрицал. По его словам, не совершал никаких действий, способных повлиять на ход расследования уголовного дела по СК «НАСКО», которым занимались следователи УВД Казани. При этом Нафиев подтверждал, что по просьбе давнего знакомого — экс-сотрудника прокуратуры Ильи Пешкова поделился копией постановления следствия о приостановке расследования данного дела в 2020-м. С его слов, рассчитывал на благодарность в виде бутылки коньяка, а получил пакет, а в нем — 1 млн рублей, попытался отказаться, но давний приятель лишь отмахнулся.

По версии СК и прокуратуры, 28 июля 2020 года в номере казанского отеля Нафиев получил от Пешкова 3 млн рублей. Эту сумму силовики считают лишь частью взятки в 200 тысяч долларов, которую другие фигуранты дела намеревались передать за прокурорское бездействие в части отказа отменять постановление сотрудников УВД Казани о приостановке дела «НАСКО» и за последующие действия по прекращению данного дела. Согласно фабуле обвинения, совершить эти действия зампрокурора Казани не смог, поскольку дело «НАСКО» с ущербом в 10 млрд рублей забрали для дальнейшего расследования в Москву.

Владимир Кучинский и Евгений Коклягин. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На скамье подсудимых Вахитовского суда Казани также находятся трое москвичей — Владимир Кучинский, бизнесмен и сосед Кондратенкова, его знакомый Евгений Коклягин (в суде назывался сотрудником общества инвалидов внешней разведки) и Владимир Бойков. Им предъявлены обвинения в хищении средств под видом содействия в даче взяток и решении вопроса с прекращением уголовного преследования бенефициара «НАСКО», скрывающегося в Лондоне. Статус потерпевшего по эпизоду афер на 132,7 млн рублей получил отец Александра Кондратенкова.

Для Кучинского и Коклягина сегодня прокурор просил по 15 лет колонии строгого режима со штрафами 180,5 млн рублей с каждого, для Бойкова — 17 лет колонии строгого режима со штрафом 181 млн.

С учетом указанных сумм, общий размер штрафов за коррупционные преступления, по мнению прокуратуры, должен составить 602 млн рублей.

Эта тройка тоже отрицает вину.

На прошлом заседании суд отказался приобщать иск Виталия Кондратенкова на 233 млн рублей и 500 тысяч долларов.