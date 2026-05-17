Половина всех инвестиций Турции в Россию приходится на Татарстан — речь идет о $5 миллиардах

Посол Турции в России Танжу Бильгич отметил ,что в республике есть много областей для сотрудничества, в том числе халяльные продукты и сертификаты халяльной продукции

Фото: Айдар Раманкулов

Посол Турции в России Танжу Бильгич сообщил турецкому изданию Anadolu о значительном объеме турецких инвестиций в российскую экономику. По его данным, общая сумма вложений достигает $10 миллиардов, при этом около половины этой суммы приходится на Татарстан.

— Здесь (речь идет о республике, — прим. ред.) есть много областей для сотрудничества. Например, халяльные продукты и сертификаты халяльной продукции — одна из них. Кроме того, здесь серьезно рассматривается и сектор исламского банкинга, — сказал посол.

Дипломат отметил динамичное развитие торговых отношений между странами, подчеркнув постоянное изменение объема торговли и диверсификацию структуры экспорта. Бильгич подчеркнул высокий уровень отношений между Россией и Турцией.

Особое внимание посол уделил геополитическим изменениям в мире. По его словам, происходит активный сдвиг глобальных производственных центров с Запада на Восток, что неизбежно влечет пересмотр международных транспортных маршрутов.



Наталья Жирнова