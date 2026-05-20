Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении

21:03, 20.05.2026

Мера направлена на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России

С 22 мая 2026 года в России вводятся временные ограничения на импорт цветочной продукции из Армении. Решение принято до завершения инспекционных проверок тепличных хозяйств и анализа их результатов, сообщает Россельхознадзор.

Мера направлена на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Несмотря на предоставленные гарантии со стороны инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, в цветочной продукции продолжают обнаруживать карантинные объекты для Евразийского экономического союза.

За последний период при ввозе 96,2 миллиона штук цветочной продукции выявлено 135 случаев нарушений. Это составляет 77% от общего числа обнаружений за весь 2025 год.

Напомним, что ранее МИД РФ выразил протест Армении из-за отсутствия «должной негативной оценки» на выступление Зеленского. Президент Украины выступил на мероприятиях ЕС в Ереване, российская сторона назвала его речь «вопиющим поведением».

Наталья Жирнова

