Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении

С 22 мая 2026 года в России вводятся временные ограничения на импорт цветочной продукции из Армении. Решение принято до завершения инспекционных проверок тепличных хозяйств и анализа их результатов, сообщает Россельхознадзор.

Мера направлена на защиту фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Несмотря на предоставленные гарантии со стороны инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении, в цветочной продукции продолжают обнаруживать карантинные объекты для Евразийского экономического союза.

За последний период при ввозе 96,2 миллиона штук цветочной продукции выявлено 135 случаев нарушений. Это составляет 77% от общего числа обнаружений за весь 2025 год.

Наталья Жирнова