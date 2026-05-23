«КОС-Синтез» одержал две убедительные победы в финале чемпионата ЕВЛ

До очередного чемпионства остался только один победный матч

«КОС-Синтез» и волгоградский «Спартак» в финале: классика российского ватерпола . Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК Синтез

Двумя домашними победами со счетом 18:12 и 14:9 стартовал в финале Евразийской ватерпольной лиги казанский «КОС-Синтез». Оба раза он побеждал своего извечного соперника — команду «Спартак» из Волгограда. Следующие поединки в финале до трех побед пройдут через неделю в Волгограде. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



7:1: казанский разгром в первом периоде



Казанцы убили надежды соперников на успех уже на старте игры. В первом периоде забивали Артем Одинцов, Иван Васильев, Николай Лазарев, Адель Латыпов, сделавший дубль. Ватерполисты КОСа блестяще реализовывали большинство, и тренерский штаб Волгограда ничего не мог придумать в ответ. Даже взяв тайм-аут после гола Лазарева, спартаковцы получили очередной гол, уже от Латыпова.

«Спартак» Волгоград — вперед, к победе!» — белыми буквами на красном фоне было написано на мотивирующем плакате. Вывесили его три девушки, все в красном одеянии по классике спартаковского клуба, чьи цвета красно-белые. Но мотивировал этот плакат меньше, чем желание напомнить о себе воспитанника казанского клуба Романа Усова, играющего за Волгоград. За 2 минуты до перерыва он размочил счет 1:5, но тут же Лазарев сделал дубль, забив мощным броском, а Егор Ярлыченко забил после выхода один на один 7:1.

Капитан казанцев Сергей Лисунов. предоставлено СК «Синтез»

Говорить о какой-то борьбе после такого счета было достаточно сложно, тем более что второй период казанцы также выиграли 4:2, увеличив общий счет до 11:3. В третьем периоде было два запоминающихся гола ватерполистов с большими татуировками на спине. Вначале красивый от Лисунова, затем красивейший от Константина Шейкина 14:7. Волгоградцы заменили голкипера Петра Федотова на Валерия Бурова, но казанец Адель Латыпов размочил и его. Всего в его активе 6 мячей, такое же преимущество казанцев зафиксировал окончательный счет игры 18:12.



Второй матч казанцы начали с минус 2

Второй матч финалистов начался кардинально по-другому. Три минуты Евгений Костров тушил пожар в защите своей команды, поскольку вначале не все там было ладно. Пенальти, розыгрыш лишнего, наконец, выход один на один Тимура Шайхутдинова позволили гостям открыть счет, после чего Волгоград усилиями Романа Усова реализовал удаление. Опасность сдвоенных игр состоит в том, что голевая феерия может прийтись на один из двух дней противостояния, а вторая игра может получиться засушливой. В итоге размочить волгоградского вратаря Валерия Бурова казанцы смогли только с 6-метрового, реализованного Иваном Васильевым. Карабутов изначально не был согласен с наказанием и «сжег» право на просмотр ВАРа.

К счастью, у казанцев в составе был Адель Латыпов, который не насытился шестью голами в первом матче противостояния, а увеличил голевой актив, забив — 2:2. Порыв Латыпова был поддержан партнерами, и в начале второго у казанцев рывок продолжился. Четыре гола Константина Киселева, Никиты Деревянкина, Сергея Лисунова и Даниила Пронина заставили забыть о неудачном начале матча 6:2. Кто чемпионы? Те, кто умеет переламывать ход поединка в свою сторону. Ушел бы Костров на большой перерыв с таким приятным нолем в графе пропущенных за период голов, но Роман Усов был категорически с этим не согласен 6:3.

Голкипер волгоградцев Петр Федотов на второй матч не вышел. предоставлено СК «Синтез»

Кстати, в Сети можно было встретить суждения о том, что «за Казань сейчас пол-Волгограда играет». Если не быть голословными, то в актуальном составе «КОС-Синтеза» три воспитанника волгоградской школы водного поло — Константин Киселев, Николай Лазарев и Сергей Лисунов. В свою очередь, в составе Волгограда трое экс-казанцев — Сергей Буланаев, Роман Усов и Тимур Шайхутдинов. И вот в первой половине второй встречи за Волгоград забивали только экс-синтезовцы.

Так что в этом плане у финалистов паритет. А вот в плане того, что в других командах Суперлиги казанцев на порядок больше, доказал хотя бы ход первого матча за бронзовые медали. В Астрахани местные динамовцы уступили питерской «Балтике» 10:12, и хет-трик у победителей на счету воспитанников синтезовской школы Сергея Белянского и Аскара Махиянова. Во второй игре астраханцы не оставили камня на камне от «Балтики» — 10:4.



С началом третьего периода казанцы увеличили счет. Это Никита Деревянкин отличился на исходе времени, отведенного на атаку, и это было во второй раз подряд. Один гол судьи не засчитали, вынеся вердикт, что время, отведенное на атаку, уже истекло, а мяч Никиты посчитали легитимным. Ответом на него был гол Тимура Шайхутдинова, после чего игре за Волгоград отличился еще один экс-синтезовец Буланаев, установив счет на табло 8:6.

Роман Шепелев. предоставлено СК «Синтез»

К концу матча у казанцев удалились сразу четверо

В начале четвертого периода зрители увидели редкое явление — спорный мяч, потому что ватерполисты обеих команд добрались до мяча с одинаковой скоростью, после чего судья вводил мяч в игру, подкидывая его вверх, как это принято в баскетболе. Любители водного поло могли сказать: «Теперь мы видели все!»

Увы, Иван Васильев уступил мяч сопернику, после чего удалился сам, вслед за ним Лисунов, для которого это было третье удаление, и ему пришлось уйти из чаши бассейна, как ранее Роману Шепелеву. Оставалось играть 8 минут без двух игроков основы — это жестко.

К счастью, у казанцев был гандикап в три мяча 11:8, но при этом счете удалился еще и Артем Одинцов. Затем удалился еще и Константин Киселев. На скамейке запасных у Казани осталось только 2 запасных игрока, но, к счастью, в этот вечер Адель Латыпов забивал в переломные моменты, Костров с партнерами великолепно защищались. В оставшееся до финальной сирены время отличился только казанец Арслан Закиров, установив окончательный счет игры 14:9.

Теперь команды Ярощука и спартаковского наставника Карабутова сыграют в Волгограде в серии до трех побед. Нам до чемпионства осталось победить только один раз.

Константин Киселев. предоставлено СК «Синтез»

Сорок лет назад Зиннуров и Карабутов играли в одной команде

Вспомним Спартакиаду народов СССР 1986 года и связанные с ней события и юбилей. Тогда победила сборная Москвы с будущим синтезовцем Дмитрием Горшковым, третье место было у команды Казахской ССР, четвертое у Украинской ССР, где также играли будущие синтезовцы Сергей Дроздов и Андрей Белофастов. А пятое место завоевала сборная РСФСР, нынешней России, составленная на базе воспитанников волгоградского и казанского водного поло. Синтезовцы Владимиров, Горбач, Толстяков, Ухов, и И. Зинцуров (именно в таком виде сохранилась в спортивных справочниках фамилия нынешнего президента СК «Синтез» Ирека Хайдаровича Зиннурова), представлявший СК МП, то есть, Министерства просвещения. Еще один будущий синтезовец Эдуард Терела, который на то время представлял родной город Воронеж, и целый ряд волгоградских спартаковцев, включая Шайдакова и нынешнего наставника команды Владимира Карабутова. Россияне опередили сборную Азербайджанской ССР, составленную из ватерполистов ККФ, и квартет из них — Вартанов, Котанчан, Мартиросов, Цатрян — были этническими армянами. Через год, в 1987-м, начались события в Нагорном Карабахе, и представить армян в азербайджанской команде (собственно, и наоборот) стало невозможно. Единственное: фамилию Зиннурова больше никогда не коверкали.

Среди тренеров той команды был Валерий Лелюх, легендарный наставник российского водного поло, завершающий свою трудовую деятельность. Даже в нынешних составах финалистов есть его воспитанники — Сергей Буланаев в Волгограде и Игорь Чирков с Эмилем Зиннуровым в Казани. Успешно поработав с отцом, он затем довел до большого спорта его сына. 50 с лишним лет работы Валерия Алексеевича в «Синтезе» сродни срокам золотой свадьбы.