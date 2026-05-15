Глава АИР Татарстана назвала Казахстан лучшей страной в СНГ по развитию исламских финансов

Талия Минуллина высоко оценила инвестиционную политику казахстанских властей

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина выделила Казахстан в части развития исламских финансов в стране. По ее словам, казахстанские власти ведут хорошую инвестиционную политику.

— Власти Казахстана ведут хорошую инвестиционную политику в стране. Мне очень понравилась ваша зона Хоргос, где граница с Китаем. Эта зона все еще имеет огромный потенциал для роста. Считаю Казахстан лучшей страной в СНГ по развитию исламских финансов на сегодняшний день. Близок к нему Кыргызстан, также Узбекистан сейчас принимает необходимые для этого законы. Но Казахстан пока более продвинут в этих вопросах. Думаю, что с учетом близости стран, остается большой потенциал для дальнейшей работы в этих направлениях, — приводит слова Минуллиной корреспондент «Реального времени».

В рамках деловой программы «КазаньФорума-2026» активно обсуждалось развитие исламского (партнерского) финансирования. Самыми востребованными инструментами партнерского финансирования в России на сегодняшний день являются пассивные продукты (исламское РКО, карты, счета), лизинг иджара, проектное финансирование, оборотное финансирование, мурабаха и инструменты сукук.

Зульфат Шафигуллин