Большинство жительниц Казани мечтают открыть собственный бизнес

По данным исследования «Авито», 54% жительниц Казани хотят стать предпринимательницами, причем чаще всего такие амбиции характерны для молодых женщин 18—24 лет — 71%.

Наиболее привлекательными сферами для бизнеса женщины считают услуги, аренду и бьюти-индустрию. При этом 36% планируют вести дело онлайн, а 34% — совмещать онлайн— и офлайн-форматы.

Средний планируемый стартовый капитал составляет 480 тысяч рублей, при этом 10% хотели бы уложиться в 100 тысяч рублей, 33% — в сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Основными препятствиями для открытия бизнеса становятся страх неудачи, нехватка средств и неуверенность в собственных силах.

Почти половина намерены развивать бизнес совместно с супругом, а 31% готовы вести дела самостоятельно.

Значительное место в программе «КазаньФорума», основная деловая часть которого проходила с 13 по 15 мая, было уделено женщинам-предпринимательницам. Трек «Женский взгляд» собрал множество активных женщин со всего мира, в том числе Линь Чжаося, председателя Ассоциации женщин-предпринимательниц Маньчжурии (автономная область в Китае).



Наталья Жирнова