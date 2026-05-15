Малый бизнес России оказался под угрозой массового закрытия

До 15% микропредприятий России могут прекратить свою деятельность к концу года из-за сложной экономической ситуации. Основными причинами кризиса стали высокая ключевая ставка, дорогие кредиты и снижение потребительского спроса, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков и данные Центробанка.

По информации Банка России, на начало марта 64% задолженности малого и среднего бизнеса приходилось на кредиты с плавающими ставками, которые напрямую зависят от уровня ключевой ставки. Это делает микробизнес особенно уязвимым к решениям регулятора. Эксперты прогнозируют, что полностью прекратить работу могут 5–6% компаний, еще около 10% будут вынуждены сократить деятельность или перейти в режим выживания.

Особенно сложная ситуация ожидается в сферах общественного питания, офлайн-торговли, бытовых услуг и малого строительства, где сокращения могут достичь 30%.

Наиболее тяжелое положение у предприятий с оборотом до 15–20 миллионов рублей. Их рентабельность не покрывает стоимость краткосрочных кредитов, ставки по которым достигают 20% годовых.



Несмотря на серьезные риски, эксперты не ожидают системного кризиса в секторе. По их мнению, ситуация будет развиваться по сценарию предыдущих кризисных периодов: часть компаний уйдет с рынка, но выжившие предприятия адаптируются и повысят эффективность работы.

Ранее Татарстан попал в топ-10 регионов по количеству предпринимателей. Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Также в стране, по прогнозам HR-специалиста Гарри Мурадяна, будет расти по ряду причин и количество самозанятых, но в определенный момент они столкнутся с невостребованностью на рынке труда.

Наталья Жирнова