Брачный договор владельца «Волгадорстроя» признали недействительным

Суд восстановил режим общей собственности на приобретенное Айратом Миннуллиным и его супругой имущество

Арбитражный суд Татарстана признал недействительным брачный договор владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина и его жены Светланы Миннуллиной, заключенный в сентябре 2001 года. В итоге режим общей собственности на приобретенное супругами в период брака имущество был восстановлен, как того добивались конкурсник и кредиторы должника. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

По оценке экспертов, в конкурсную массу Миннуллина могут вернуть активы общей собственности стоимостью 600 млн рублей. Неделей ранее кредиторы отказались урегулировать спор с дорожником миром — было неясно, какой будет итоговая сумма и за кем останется имущество.

В конце года суд по запросу арбитражного управляющего вводил запрет на сделки с имуществом и арестовывал счета супруги бизнесмена в пределах 6,1 млрд рублей, но затем отменил обеспечительные меры. Среди объектов недвижимости в перечне фигурировали жилой дом на 164 кв. м, теплицы и земли в деревне Дятлово, еще несколько участков в Рождествено в Лаишевском районе, а также четыре квартиры, нежилое помещение на проспекте Ибрагимова, квартира с двумя парковочными местами на Меридианной и земельный участок под «Пражским клубом» в Казани.

