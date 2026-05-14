Илдар Мингазов покинул пост главы «Волго-Вятскуправтодора»

Согласно данным системы «СПАРК», 8 мая его сменил Сергей Автономов, ранее занимавший пост заместителя Мингазова

Илдар Мингазов покинул пост руководителя Федерального казенного учреждения «Волго-Вятскуправтодор». Об этом свидетельствуют данные в системе «СПАРК». Он пробыл на этом посту почти 13 лет — с 26 июля 2013 года.

Согласно данным системы, 8 мая произошла смена руководства организации. На должность исполняющего обязанности начальника ФКУ назначен Сергей Автономов, ранее занимавший пост заместителя Мингазова.

Ранее арестованный по делу о мошенничестве и растрате бенефициар «Волгадорстроя» обвинил конкурсного управляющего в бездействии при исполнении госзаказов. Айрат Миннуллин не успел отработать авансы по строительству обхода Набережных Челнов и Нижнекамска в общей сумме 1,2 млрд рублей. Дорогу сдали еще в конце 2024 года, но часть работ осталась невыполненной. Минувшей осенью, когда компания уже была под наблюдением, «Волго-Вятскуправтодор» заявил о готовности продолжить работу и финансирование, но конкурсник не принял меры, заявил дорожник. Суд с ним не согласился, подробности — в материале «Реального времени».

P. S. После публикации в управлении прокомментировали информацию об уходе своего руководителя: «В настоящее время начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдар Мингазов находится в плановом отпуске. На период его отсутствия обязанности начальника исполняет Сергей Автономов».

Наталья Жирнова