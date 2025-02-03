Ирина Волынец — о штрафах за продажу вейпов детям: «Надо усиливать контроль и на маркетплейсах»

В России начнут штрафовать за продажу вейпов и зажигалок детям — суммы достигают 2 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

«Необходимо усиливать контроль не только в розничной торговле, но и на маркетплейсах», — такими словами прокомментировала два новых закона, которые подписал российский президент Владимир Путин, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. С 1 сентября в стране начнут действовать штрафы за продажу детям никотинсодержащей продукции и товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. Суммы будут достигать 2 млн рублей для юридических лиц. Вместе с тем, как рассказала «Реальному времени» Волынец, «одними запретами проблему не решить», поэтому необходимо разрабатывать и законопроекты, направленные на поддержку детей. Подробнее о нелегальной продаже товаров несовершеннолетним и новых законах — в материале издания.

«Штрафы за продажу никотина, вейпов и зажигалок»

Президент России Владимир Путин подписал два закона, касающихся штрафов за продажу товаров детям. В частности, один из них касается табачной и никотинсодержащей продукции, второй — потенциально опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы.

Первым законом предусмотрены штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь за соответствующее нарушение предусмотрены штрафы:

для граждан: от 200 до 300 тысяч;

для должностных лиц: от 500 до 700 тысяч;

для юрлиц: от 1,5 до 2 млн рублей.

За несоблюдение ограничений в сфере розничной торговли табачными изделиями установлены следующие штрафы:

для граждан: от 10 до 20 тысяч (повторно — от 20 до 30 тысяч);

для должностных лиц: от 30 до 50 тысяч (повторно — от 50 до 90 тысяч);

для юрлиц: от 90 до 120 тысяч (повторно — от 120 до 150 тысяч).

Президент России Владимир Путин подписал два закона, касающихся штрафов за продажу товаров детям. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции и табака сосательного (снюса) предусмотрены штрафы:

для граждан: от 150 до 200 тысяч;

для должностных лиц: от 300 до 500 тысяч;

для юрлиц: от 1 до 1,5 миллиона рублей.

Второй закон вводит административную ответственность за продажу несовершеннолетним потенциально опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К такой продукции, в частности, относятся зажигалки и баллончики для их заправки.

Закон вносит изменения в статью 14.53 КоАП России. Согласно нововведению, за продажу детям опасных газосодержащих товаров предусмотрены следующие штрафы:

для физлиц — от 150 до 300 тысяч;

для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч;

для юрлиц — от 1,5 до 2 млн рублей.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.



«Нужно воспитывать массовую культуру»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец считает размеры штрафов абсолютно справедливыми. Такое мнение она выразила в разговоре с «Реальным временем». Однако, по ее мнению, стоит уделить внимание и онлайн-продажам:

— К сожалению, есть много случаев электронной торговли этими запрещенными предметами, поэтому надо усиливать контроль не только в розничной торговле, но и на маркетплейсах. Есть еще и интернет-магазины, которые также могут продавать свои товары и услуги. Здесь, конечно, нужно подключаться уже правоохранительным органам, чтобы отслеживать и наказывать нарушителей.

По ее наблюдениям, до сих пор фиксируются случаи продажи никотинсодержащей продукции и алкоголя детям. Это происходит не повсеместно, но все же случается.

— Знаете, как дети иногда делают? Они обращаются к прохожим с просьбой купить «запрещенку», иногда даже предлагают заплатить за это сверху. В этот момент по-хорошему к ответственности нужно привлекать и таких взрослых прохожих. Наверное, они думают, что являются отзывчивыми людьми, но по факту становятся преступниками, — поделилась она.

До сих пор фиксируются случаи продажи никотинсодержащей продукции и алкоголя детям. Это происходит не повсеместно, но все же случается. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Волынец считает, что необходимо вовсе прекратить продажу вейпов вне специализированных магазинов и на «островках» в торговых центрах:

— Вейпы нужно убрать подальше от глаз детей. Сейчас их может привлекать яркая упаковка, какие-то приятные запахи. А представьте, что подросток лет 15 увидел и захотел его купить? Допустим, он подошел с просьбой купить его к парню лет 18. Они же близки по возрасту. Более того, люди с такой разницей еще и дружить могут. А у нас не принято отказывать друзьям. Поэтому здесь, помимо штрафов, необходимо воспитывать массовую культуру в целом.

Более того, стоит и вовсе запретить продажу вейпов на территории страны, считает спикер. Электронные сигареты являются «угрозой здоровью нации».

«Запрещать — это нетрудно»

Говоря о политике защиты детей в целом, Волынец назвала прошедший год очень важным, ведь он прошел под эгидой семейных ценностей. По ее словам, по линии поддержки несовершеннолетних произошло много важных подвижек.

Так, например, одним из самых громких законов 2024 года стал запрет продажи энергетиков несовершеннолетним. В России он начнет действовать 1 марта 2025 года, однако Татарстан стал одним из первооткрывателей — в республике закон введен еще в 2022 году.

Говоря о политике защиты детей в целом, Волынец назвала прошедший год очень важным, ведь он прошел под эгидой семейных ценностей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, в прошлом году появлялись предложения о запрете продажи детям топлива на АЗС, нанесения татуировок и открытия банками счетов для подростков без согласия родителей. А в ноябре правительство России одобрило законопроект, предполагающий введение штрафов до 1 млн рублей за прием ставок от несовершеннолетних.

В разговоре с изданием детский омбудсмен рассказала, что в этом году планируется не сбиваться с курса. Однако, по ее мнению, необходимо сместить фокус на многодетные семьи:

— Многодетные семьи находятся в сложном положении, потому что, чем больше детей, тем, очевидно, меньше уровень дохода на каждого члена семьи. Нужно убрать в поддержке фактор нуждаемости — то есть чтобы помощь оказывалась без сбора справок и доказательств малообеспеченности. Очень важно повышать доступность кружков и других занятий. Нужно, чтобы это оплачивало государство, потому что просто запрещать — это нетрудно. Но одними запретами проблемы не решаются.