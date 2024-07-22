Правительство поддержало запрет открытия банками счетов для подростков без согласия родителей

Фото: Максим Платонов

Правительство поддержало законопроект, запрещающий банкам открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей. Законопроект был внесен в нижнюю палату в марте 2024 года. Он содержит поправки к закону «О банках и банковской деятельности» и Гражданскому кодексу.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Центробанк рекомендовал кредитным организациям запрашивать согласие законных представителей несовершеннолетних при заключении договора банковского счета. Но не все финансовые организации соблюдают данные рекомендации, обосновывая это тем, что применяются правила о договоре банковского вклада. Однако встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей.

Принятие законопроекта позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, а также даст возможность несовершеннолетним в возрасте от 14 лет после трудоустройства в полной мере реализовывать свои трудовые права, в том числе право на получение заработка на банковский счет, сообщает «Интерфакс».

Стоит подчеркнуть, что в мае Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, предусматривающий запрет на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей.

Разиль Самигуллин