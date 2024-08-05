Госдума запретит несовершеннолетним наносить татуировки

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме разрабатывают законопроект, запрещающий несовершеннолетним наносить татуировки. Инициатива принадлежит заместителю председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталию Милонову.

По мнению парламентария, татуировки являются атрибутом взрослой жизни, а несовершеннолетние еще не могут принимать взвешенных решений. Милонов отмечает, что до 18 лет человек не имеет права голосовать, поэтому и делать татуировки ему нельзя. Рисунок на теле останется на всю жизнь, а через год подросток может передумать.

— Если человек вырос и ему очень хочется украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право. Но до 18 лет делать татуировки крайне опасно, — подчеркивает Милонов.

Кроме того, татуировки могут негативно повлиять на будущую карьеру. Некоторые работодатели отказывают кандидатам с татуировками, особенно если работа предполагает общение с клиентами. Татуировки также могут стать препятствием для трудоустройства в государственные структуры, спецслужбы, силовые ведомства, медучреждения, детские сады, школы, банки и авиакомпании.

Законопроект направлен на защиту несовершеннолетних от необдуманных поступков, которые могут иметь серьезные последствия для их будущего.

Кроме того, Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Согласно законопроекту о запрете продажи энергетиков детям, предполагается ограничить реализацию данного товара для несовершеннолетних на территории всей страны.



Анастасия Фартыгина