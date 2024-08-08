Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Новые изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года, сообщает ТАСС.

Теперь, согласно закону, продавцы будут обязаны отказать покупателю в продаже энергетиков, если в случае необходимости он не сможет предоставить документ, доказывающий его совершеннолетие.

К тому же регионы России смогут самостоятельно установить список объектов, где будет запрещена продажа энергетических напитков, в том числе ограничения времени и места их продажи.

Напомним, в конце июля Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Разиль Самигуллин