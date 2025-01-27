Каток в парке «Черное озеро» закрыт до наступления холодов

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Дирекция парков и скверов Казани объявила о закрытии катка в парке «Черное озеро» до наступления устойчивых холодов. Также приостанавливает свою работу пункт проката коньков.

В связи с повышением температуры и погодными условиями, которые могут негативно повлиять на состояние льда, катание на катке становится небезопасным.

— Важно: пока каток закрыт, просим вас не выходить на лед, — сказано в сообщении.

Ранее Управление МЧС России по Татарстану выпустило предупреждение о тумане, который ожидается на территории региона и в Казани в дневные и вечерние часы.



Рената Валеева