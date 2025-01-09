Повышение МРОТ, пенсий, пошлин, штрафов и новые налоги — что ждет россиян в 2025 году

Как новые законы и правила изменят жизнь граждан и бизнеса

Фото: Евгений Федоров

С января 2025 года в России вырос минимальный размер оплаты труда — его повышение повлечет за собой увеличение многих социальных выплат. Надбавку получат и пенсионеры, причем работающие — впервые за 10 лет. Кроме того, увеличился материнский капитал. Но при этом в стране выросли штрафы за нарушения ПДД с сокращением льготных условий для их оплаты, а также пошлины по многим популярным госуслугам. Подробнее об этих и других ключевых законодательных новшествах, которые затронут жизнь многих россиян, — в материале «Реального времени».

Повышение МРОТ

С 1 января 2025 года в России на 16,6% увеличили минимальный размер оплаты труда. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому МРОТ вырос до 22 440 рублей (в прошлом году его размер составлял 19 242 рубля).

Работодатели не имеют права платить сотрудникам на полной ставке меньше указанной величины. Поэтому ожидается, что заработная плата вырастет для 4,2 млн россиян. В случае если зарплата работника окажется меньше МРОТ, то с 1 января он получит надбавку. Речь идет о минимальной зарплате до вычета НДФЛ.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За повышением МРОТ последуют не только рост зарплат, но и социальных выплат. Таким образом, в 2025 году повысятся:

Выплаты по больничным листам . Больничные рассчитываются как процент от средней зарплаты сотрудника за два года, ее размер зависит от стажа. Если страховой стаж меньше шести месяцев, то пособие рассчитывается по МРОТ.

Декретные выплаты . Увеличится минимальная сумма, которая идет в расчет среднего заработка при оформлении выплат по беременности и родам, она составит 538 560 рублей. Соответственно, минимальное пособие по беременности и родам составит 103 285 рублей.

Пособие по безработице . В России размер выплаты по безработице регулируется отдельными нормативными актами, которые не привязаны к МРОТ. Однако в 2025 году пособие увеличат до 14 742 рублей. Минимальный размер составит, как и раньше, 1500 рублей.

Отпускные и командировочные . При расчете отпускных МРОТ учитывается, если среднесуточный заработок сотрудника меньше, чем расчет по минимальному размеру оплаты труда, а это 737,75 рубля. В этом случае работодатель должен доплатить до уровня МРОТ. Суточные за командировку также не могут быть ниже минимального размера оплаты труда в день.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Надбавка пенсионерам и мамам

С 1 января 2025 года в России вырос размер пенсии. Речь идет о страховых пенсиях, которые поднимутся на 7,3%. Увеличенные выплаты получат в том числе и работающие пенсионеры. Для них это первая индексация с 2015 года. Средний размер страхового пособия по старости в течение 2025 года вырастет до 24 059,12 рубля. Пенсионный коэффициент повысится с 133,05 до 142,76 рубля. С 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты к страховому пособию по старости составит 8 728 рублей 73 копейки.

Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%. При рождении первого ребенка выплата увеличится до 676 398,58 рубля, второго и последующих — до 893 835,55 рубля. Индексируется и остаток маткапитала: если часть уже потрачена, оставшаяся сумма также увеличится на 7,3%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Увеличение выплат при заключении контракта с Минобороны

С 1 января 2025 года единовременная денежная выплата военнослужащим при заключении контракта с Минобороны России в Татарстане выросла до 2,2 млн рублей. Увеличение общей суммы связано с увеличением на 200 тысяч рублей размера республиканской выплаты, предыдущее повышение которого произошло в июле 2024 года.

В настоящее время сумма выплаты складывается из выплаты в размере 1,7 млн от правительства Татарстана, 400 тысяч рублей от Минобороны России и до 300 тысяч рублей от муниципалитетов Татарстана. Кроме того, бойцы, находящиеся в зоне СВО, получают ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Единовременная выплата положена всем, кто заключает контракт с Министерством обороны на территории Татарстана. При этом не обязательно проживать в республике — жителям других регионов и иностранным гражданам оплачиваются проезд и проживание на время оформления контракта.

Штрафы за нарушения ПДД выросли

В 2025 году в России вступил в силу ряд законодательных новшеств, которые, по замыслу авторов, должны улучшить ситуацию с соблюдением правил дорожного движения. В частности, с 1 января подняли штрафы за превышение скорости. Минимальные и максимальные суммы денежных санкций за нарушения ПДД существенно выросли.

Превышение скорости Штраф в 2024 году Штраф в 2025 году на 20–40 км/ч 500 руб. 750 руб. на 40–60 км/ч от 1 до 1,5 тысячи руб. от 1,5 до 2,5 тысячи руб. на 60–80 км/ч от 2 до 2,5 тысячи руб. от 3 до 3,75 тысячи руб. свыше 80 км/ч 5 тысяч руб. 7,5 тысячи руб.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии (при алкогольном или наркотическом опьянении) тоже придется заплатить больше. Штраф возрос с 30 до 45 тысяч рублей. Такое же наказание рублем грозит за передачу управления авто нетрезвому водителю. На ту же сумму увеличился штраф за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Увеличили и штрафы за причинение вреда здоровью. Причинение легкого вреда здоровью — штраф от 3,75 до 7,5 тысячи рублей (ранее — от 2,5 до 5 тысяч рублей). За причинение вреда здоровью средней тяжести водителя накажут на сумму от 15 до 37,5 тысячи рублей (ранее — от 10 до 25 тысяч рублей).

Кроме того, выросли и другие штрафы за нарушение ПДД.

Нарушение ПДД Штраф в 2024 году Штраф в 2025 году Проезд на красный сигнал светофора



Повторное нарушение 1 тысяча руб.



5 тысяч руб. 1,5 тысячи руб.



7,5 тысячи руб. Движение во встречном направлении

по дороге с односторонним движением 5 тысяч руб. 7,5 тысячи руб. Нарушение правил остановки или стоянки 1,5 тысячи руб. 2,25 тысячи руб. Непристегнутый ремень безопасности 1 тысячи руб. 1,5 тысячи руб.

Льготный период для уплаты штрафов продлили с 20 до 30 дней, но вместе с тем предоставляемая скидка уменьшилась с 50% до 25%. Это касается только новых штрафов, полученных в 2025 году.

Госпошлины подорожают

За регистрацию сделок с недвижимостью придется платить больше. В 2024 году госпошлина для физлиц составляла 2 тысячи рублей. С 2025 года ее размер будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Если она не превышает 20 млн рублей, госпошлина будет равна 4 тысячам рублей.

За госрегистрацию прав на участки, отведенные под ведение личного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства, надо будет платить 700 рублей, вместо 350. Сразу в несколько раз выросла госпошлина за госрегистрацию расторжения брака. С 2025 года каждому из супругов за развод придется заплатить 5 тысяч рублей, раньше выплата составляла 650 руб. Поменять фамилию, имя или отчество теперь будет стоить также 5 тысяч рублей, ранее эта процедура стоила 1600 руб. Дарственную нужно будет заверять у нотариуса. Госпошлина составит 0,5% суммы договора, но не более 20 тысяч рублей; региональный тариф — 5 500 рублей за один объект; получатель недвижимости заплатит НДФЛ, если не является дарителю близким родственником.

Интересы ипотечных заемщиков защитили

С 1 января 2025 года в России заработал единый стандарт защиты прав и интересов ипотечных заемщиков. Он распространяется на все договоры и станет обязательным. Целью нововведения является минимизация рисковых схем.

Кроме того, теперь банки должны подробно разъяснять заемщикам все условия кредита. С начала года в первоначальном взносе нельзя будет учитывать сумму кешбэка, которая возвращается после покупки квартиры. Покупатель будет целиком уплачивать первоначальный взнос за счет собственных средств, что, как предполагается, позволит ему объективно оценить свои возможности. Также банки больше не смогут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ипотечной ставки, если конечная стоимость объекта дорожает.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Земельные участки теперь можно оформлять онлайн. С этой целью запустили сервис «Земля просто», который дает возможность подготовить схему расположения земельного участка, не прибегая к помощи кадастровых инженеров. Точность самостоятельно созданной схемы обеспечивают данные из федеральных и региональных информационных систем. Предполагается, что онлайн-формат существенно сократит срок оформления, кроме того, поможет избежать ошибок из-за человеческого фактора.

НДФЛ будет зависеть от уровня дохода

С 2025 года многое изменилось и в налоговом законодательстве. Это затронуло самозанятых, некоторых предпринимателей и туристов.

С 1 января россияне, которые платят налог на профессиональный доход, обязаны отчитываться за свою деятельность перед Федеральной службой государственной статистики. Напоминание об этом приходит на «Госуслуги». Теперь отчет должны сдавать все оформленные самозанятые граждане, даже если их деятельность как таковая отсутствует. Отчет при этом будет нулевой.

Предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, начнут платить НДС, если их уровень дохода за год будет превышать 60 млн рублей.

Для физических лиц с 2025 года будет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Это означает, что величина налога будет зависеть от суммы дохода.

Доход физлиц НДФЛ не более 2,4 млн рублей 13% до 5 млн рублей 15% не более 20 млн рублей 18% до 50 млн рублей 20% более 50 млн рублей 22%

Туристический налог

В большинстве субъектов России ввели туристический налог. С 2025 года он взимается в 55 регионах России. В отдельных случаях налог придется заплатить за посещение столицы (например, Екатеринбург, Казань, Омск, Хабаровск); в других — за отдых на популярных локациях, например на курортах или в городах, пользующихся наибольшим спросом, таких как «Шерегеш», «Белокуриха», Кавказские Минеральные воды и другие. Полностью туристический налог будет введен на территории Алтая, Карелии, Вологодской области и Камчатки.

Размер турналога составит не менее 100 рублей в сутки или 1% от стоимости проживания. Сумма автоматически будет включена в цену номера гостиницы или апартаментов. Ставка этого налога будет повышаться ежегодно и через пять лет достигнет 5%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В России создали Национальный словарный фонд

С 1 января 2025 года вступили в силу новые нормы по работе Национального словарного фонда. Это единый онлайн-ресурс, в котором содержится информация о словарях русского языка, появлявшихся на протяжении трех последних веков. Закон о создании фонда подписал президент РФ Владимир Путин. Вся информация ресурса будет общедоступной. В частности, на сайте можно будет получить сведения о правильном написании слов и их произношении. Оператором словарного фонда выступило Министерство образования и науки РФ.