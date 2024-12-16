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В Алькеевском районе Татарстана произошло ДТП с «Ладой» и КАМАЗом: один человек погиб

19:36, 16.12.2024
В Алькеевском районе Татарстана произошло ДТП с «Ладой» и КАМАЗом: один человек погиб
Фото: Динар Фатыхов

В Алькеевском районе Татарстана в результате ДТП с участием легкового автомобиля «Лада» и грузовика КАМАЗ погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ республики.

По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовым автомобилем. В результате аварии пассажир легковушки скончался на месте происшествия.

  • В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что за 11 месяцев 2024 года в Татарстане зарегистрировано около 3 тыс. ДТП, в которых погибли 288 человек.

Анастасия Фартыгина

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