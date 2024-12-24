АвтоВАЗ запатентовал новые торговые марки — Retiva и Altra

Фото: Максим Платонов

АвтоВАЗ зарегистрировал две новые торговые марки — Retiva и Altra. Информация о регистрации товарных знаков опубликована в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Оба товарных знака — Retiva и Altra — зарегистрированы по классу автомобилей. На данный момент неизвестно, будут ли они использованы для будущих моделей Lada.

АвтоВАЗ в прошлом неоднократно регистрировал торговые марки, которые впоследствии так и не использовались для выпуска серийных автомобилей. В качестве примеров можно привести названия Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia и Quanta (зарегистрированные в 2012 году), а также Binar, Antiga, XRave, Excite, X Path, Expira и Intriga (зарегистрированные в 2015 году).

В портфеле АвтоВАЗа также остаются такие зарегистрированные названия, как Kvest, Onega, Kam4atka и другие.

Рената Валеева