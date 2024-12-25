Минпромторг ожидает рост автопрома в 2024 году, но предупредил о сложностях в 2025-м

Российский автопром по итогам 2024 года покажет рост производства примерно на треть по сравнению с 2023 годом, однако следующий год станет для отрасли более сложным. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС.

По прогнозам ведомства, национальный автопром в 2024 году выпустит более 950 тысяч машин, что на 31% больше показателей 2023 года и на 13% превышает ожидания, заложенные в стратегии развития отрасли.

В то же время в Минпромторге отмечают снижение покупательской активности и сокращение рынка автокредитования. По мнению Алиханова, эта тенденция может распространиться и на 2025 год. Отрасли придется адаптироваться к стремительным изменениям макроэкономического климата в условиях усиления санкционного давления.

Плановые показатели развития, заложенные в стратегии, пока не пересматривались. В ведомстве рассчитывают, что в 2025 году авторынок и производители либо достигнут показателей 2024 года, либо покажут сопоставимые результаты. Планируется, что в России в 2025 году будет продано 1,3 млн легковых автомобилей и выпущено 1,1 млн единиц транспорта. Однако, как подчеркнул министр, достижение этих целей будет зависеть от наличия платежеспособного спроса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Минпромторга, рынок новых легковых автомобилей в России в ноябре 2024 года вырос на 11% по сравнению с ноябрем 2023 года, но снизился на 29% по сравнению с октябрем 2024 года. В 2025 году на состояние рынка будут влиять колебания курсов валют, повышение утильсбора и, возможно, изменения ключевой ставки.

Рената Валеева