Жителям Татарстана стали доступнее Lada Vesta и Hyundai Solaris на вторичном рынке

Фото: Динар Фатыхов

Подержанные автомобили Lada Vesta и Hyundai Solaris стали более доступными для жителей Татарстана за последние шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса доступности автомобилей (ИДА), представленного сервисами Авто.ру и hh.ru «Реальному времени».

Индекс ДА показывает соотношение средней цены автомобиля-маркера к медианной зарплате в регионе. Чем ниже этот показатель, тем доступнее автомобиль. Для расчетов используются средние цены на подержанные Lada Vesta и Hyundai Solaris, а также медианный заработок, предлагаемый работодателями в вакансиях.

Согласно данным исследований, в Татарстане с июня по ноябрь 2024 года наблюдается снижение ИДА для обоих автомобилей-маркеров. Для Lada Vesta индекс снизился на 15,9%: с 17,1 медианных зарплат в июне до 14,4 в ноябре. Для Hyundai Solaris снижение составило 16,1%: с 21,8 до 18,3 зарплаты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Интересно, что стоимость автомобилей-маркеров в регионе не только не выросла, но даже несколько снизилась. В ноябре средняя цена Lada Vesta составила 1 099 615 рублей (на 2,2% ниже, чем в июне), а Hyundai Solaris — 1 398 278 рублей (на 2,4% ниже).

Для расчета средней цены учитывались автомобили в возрасте от 3 до 7 лет, с пробегом не более 150 тыс. километров и не более трех владельцев.

Повышение доступности автомобилей обусловлено ростом медианной зарплаты в Татарстане. За период с июня по ноябрь она увеличилась на 16,3%, достигнув 76 400 рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среднем по России Индекс ДА для Lada Vesta снизился на 12,9% и составил 14,6, а для Hyundai Solaris снижение составило 12,3% — до 19,2.

Рената Валеева