В Казани на Вознесенском тракте легковой автомобиль столкнулся с мини-погрузчиком

В Казани на Вознесенском тракте произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

43-летний водитель легкового авто, следуя по Вознесенскому тракту, в нарушение требований п.9.10 ПДД России, не выбрал безопасную дистанцию. В результате нарушения он столкнулся со следовавшим справа впереди мини-погрузчиком под управлением 31-летнего водителя.

В результате ДТП водитель погрузчика получил ушиб мягких тканей лобной и теменной области. Его доставили в больницу на скорой помощи. После проверки состояния здоровья водителя отпустили.



Елизавета Пуншева