В Лас-Вегасе у отеля Трампа произошел взрыв Tesla Cybertruck

Фото: скриншот с сайта lrmuitine.lt

В Лас-Вегасе власти начали расследование взрыва электропикапа Tesla Cybertruck, произошедшего у входа в Trump International Hotel, как потенциального террористического акта. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, а еще семь человек получили незначительные травмы. Об этом сообщили в ABC News.

По информации городской полиции, водитель заехал на парковку отеля, после чего произошел взрыв. Причины инцидента пока не установлены. В машине могла находиться пиротехника, которая сдетонировала. При этом другой информатор опроверг возможность возгорания литиевой батареи, как предполагали некоторые пользователи в социальных сетях.

Илон Маск, основатель Tesla, сообщил в своем аккаунте в X, что руководство компании активно расследует причины произошедшего, и пообещал предоставить дополнительную информацию по мере ее поступления.

— Мы никогда ничего подобного не видели, — уточнил он.

Эрик Трамп, сын избранного президента США Дональда Трампа и исполнительный вице-президент Trump Organization, выразил благодарность пожарным и правоохранительным органам Лас-Вегаса за их быструю реакцию. Он подчеркнул, что безопасность гостей и персонала остается главным приоритетом отеля. Инцидент также был доведен до сведения действующего президента США Джо Байдена, сообщили в Белом доме.

Напомним, что в Новом Орлеане (США) водитель на грузовике въехал в толпу людей. По меньшей мере десять человек погибли, еще 30 были ранены.



Анастасия Фартыгина