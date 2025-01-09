Что будет с рублем, инфляцией и ключевой ставкой: экономический прогноз

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2025 год экономика России встречает с самой высокой за всю историю ключевой ставкой, почти двузначной инфляцией и, несмотря на два этих неблагоприятных фактора, с впечатляющим ростом почти в 4%. Надолго ли поставила на паузу дальнейшее увеличение ставки глава Нацбанка Эльвира Набиуллина, удастся ли регулятору затормозить инфляцию, которая пока только набирает обороты, и что во всей этой экономической ситуации будет с рублем — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Экономика росла на «четверку»

По прогнозам правительства России, в 2024 году экономика страны вырастет на 3,9% и в ближайшие несколько лет положительная динамика сохранится.

Экономика Татарстана также демонстрирует рост. По прогнозам республиканских властей, ВРП Татарстана в 2024 году превысит 5 трлн рублей. По итогам 2023 года он составил 4,1 трлн рублей, увеличившись на 3,6% к уровню прошлого года. В экономике республики происходят важные структурные изменения — увеличились доли обрабатывающего сектора и инновационной продукции в промышленности, а также доля несырьевого экспорта, обращает внимание Минпромторг РТ.



По объему инвестиций в экономику Татарстан находится на первом месте в Приволжском округе и на шестом месте по стране. По итогам 9 месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал республики составил 845,3 млрд рублей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основным фактором неопределенности в экономике остается геополитика. Именно от нее во многом будет зависеть динамика российской экономики в этом году. Также на темпы роста экономики оказывет влияние денежно-кредитная политика ЦБ.

2024 год ознаменовался высокой инфляцией, с которой регулятор боролся весь год увеличением ключевой ставки. Ожидалось, что 20 декабря, на заключительном совете директоров Банка России, ставка снова вырастет на 2 процентных пункта — до 23%, но на этот раз Центробанк всех удивил и принял решение сохранить ее на уровне 21%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Прогноз по инфляции на 2025 год, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, повышен с 5,3% до 6%, на 2026 год — с 4,1% до 4,5%. Прогноз по ключевой ставке на 2025 год повышен с 18% до 21,3%, на 2026 год — с 12,5% до 14,6%. Курс на 2025 год вырос с 95 рублей за доллар до 102 рублей за доллар.

Под конец года ЦБ смог удивить аналитиков

«Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% несколько удивило нас. И, судя по предварительным прогнозам экспертов, удивило не только нас», — говорит директор офиса рыночных исследований и стратегии «Росбанка» Евгений Кошелев.

В пояснении к решению ЦБ РФ Кошелев выделяет несколько интересных «новаций» в риторике и формулировках, которые указывают на то, что система принятия решений оказалась не только шире, но и более гибкой относительно заданных ранее ориентиров.

«Во-первых, регулятор использовал нестандартную формулировку об автономных (от денежно-кредитной политики) факторах ужесточения денежно-кредитной политики. Формально это обстоятельство контрастирует с остальными характеристиками экономической динамики — в разрезе ценовой динамики и совокупного спроса, где сохраняются проинфляционные риски, — отметил эксперт. — Во-вторых, привычная риторика, указывающая направление последующих действий, была исключена из пресс-релиза. Мы не исключаем, что это говорит о начале выжидательной позиции регулятора с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в течение I квартала 2025 года».

— Что это значит для ставок по депозитам и кредитам? В целом, кредитные ставки пока не обязаны быстро адаптироваться к данному решению в свете возросших кредитных рисков как в корпоративном, так и в розничном секторе, — говорит Евгений Кошелев. — Для депозитных ставок наступает период «охлаждения» — в целом, стратегия банков по привлечению средств может переключиться в пользу укорачивания наиболее привлекательных депозитных программ на срок до 6 месяцев и снижения ставок по депозитам на срок более 6 месяцев.

«Решение о сохранении ставки стало неожиданным для аналитиков. Консенсус-прогноз уверенно предполагал повышение ставки до 23%, при этом были и прогнозы более сильного повышения — до 24–25%, — соглашается Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — Мы считали основным вариантом повышение ставки до 23% с умеренно жестким сигналом. Это было связано с ускорением инфляции к концу года, повышением ценовых ожиданий предприятий и инфляционных ожиданий населения».



Однако, по мнению регулятора, произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали меры макропруденциального и банковского регулирования. Из-за этого увеличение кредитных и депозитных ставок было значительно больше, чем следовало из октябрьского повышения ключевой ставки, что уже привело к охлаждению кредитования во всех сегментах рынка.

— В ноябре 2024 года рост розничного кредитования практически остановился, — сообщила Ольга Беленькая. — Впервые с начала 2024 года в ноябре значительно замедлился рост корпоративного кредитования. По оценке ЦБ, общий прирост кредитования по итогам 2025 года может сложиться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8–13%.

Некоторое время рост цен будет оставаться повышенным в силу инерции из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокой кредитной активности предыдущих месяцев и переноса в цены произошедшего ослабления рубля. Однако, по оценке Банка России, в 2025 году инфляционное давление начнет снижаться под влиянием жестких денежно-кредитных условий и замедления кредитования. По прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.



«Хотелось бы надеяться, что пик ключевой ставки уже достигнут, но подобные ожидания были и год назад, при ставке 16%, — напоминает Беленькая. — Если ЦБ в феврале придет к выводу, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) достаточна для замедления инфляции, то регулятору, скорее всего, потребуется время для того, чтобы убедиться в устойчивости этого замедления и в том, что не появилось новых проинфляционных факторов. Но при этом появились и риски избыточного ужесточения ДКУ и кредитного сжатия — в этом случае ЦБ, возможно, придется снижать ставку раньше, чем он сможет дождаться победы над инфляцией».

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В базовом сценарии «Финама» начало снижения ключевой ставки ожидается не ранее середины 2025 года — до 17–18% к концу года. В случае сохранения инфляции снижения ключевой ставки в 2025 году может не быть. В то же время при остановке кредитования и возрастании рисков рецессии снижение ставки может идти более быстрыми темпами, прокомментировала она.



— Скорее всего, в ЦБ решили рискнуть и проверить гипотезу, что повышения ставки и ужесточения нормативов достаточно, чтобы в течение ближайших месяцев инфляция и инфляционные ожидания пошли на спад, причем довольно резко, — говорит главный экономист «Эсперт РА» Антон Табах. — Если ЦБ прав, то ставка до третьего, а возможно и четвертого квартала останется на нынешнем уровне. Если нет, то в феврале марте мы увидим новые раунды ужесточения.

Финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт полагает, что теперь ЦБ будет искать другой способ воздействия на инфляцию. «Например, повысят еще больше требования к резервам в кредитовании, чтобы уменьшить выдачу кредитов», — полагает он. Или же Банку России придется пересмотреть таргет по инфляции и признать, что уровень в 4% недостижимый, и сменить его на 7%. «Но это маловероятно, потому что чиновники не способны признавать свои ошибки», — считает Арт.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Экономике пророчат замедление

«Наш прогноз по росту экономики в 2025 году составляет 1,8% — за счет отраслей, приоритетных для бюджета. 1,5% — это верхняя планка прогноза ЦБ РФ, а опыт показывает что регулятор слишком консервативен. Если обойдется без дальнейшего повышения ставки, возможно, рост будет даже выше 2%», — прогнозирует Антон Табах.





«Ограничения со стороны экспорта, нормализация бюджетной политики с 2025 года и жесткая денежно-кредитная политка должны привести к замедлению экономического роста. Развилка состоит в том, будет ли это, во-первых, «мягкая посадка» экономики с небольшим положительным ростом и замедлением инфляции, что предполагает базовый сценарий ЦБ, во-вторых, «отсутствие посадки» — аналог проинфляционного сценария — рост ВВП на уровне 2% или выше без снижения инфляции, в-третьих, рецессия, когда экономика столкнется с ростом неплатежей, дефолтов и банкротств, и, наконец, стагфляция», — перечислила возможные сценарии развития экономики Ольга Беленькая.

Реальное время / realnoevremya.ru

Важное значение в 2025 году могут иметь геополитические изменения — в частности, активно обсуждаемое сейчас в мире завершение или замораживание военного конфликта России и Украины. «В этом случае можно надеяться на стабилизацию, а затем постепенное сокращение военных расходов и демобилизацию, что сократит дисбаланс спроса и предложения и снизит напряженность на рынке труда и инфляционное давление. В эту же сторону могло бы действовать вероятное смягчение западных санкций или хотя бы прекращение их расширения, — комментирует Беленькая. — В случае дальнейшей эскалации конфликта более вероятно усиление военной части экономики, ускорение роста военных расходов, еще более высокая инфляция и высокие процентные ставки, возможное сжатие гражданских отраслей. В условиях практически полного задействования внутренних ресурсов и санкционного давления продолжение одновременного роста ВПК и насыщения потребительского рынка может стать труднореализуемым».

Базовый сценарий «Финама» предполагает замедление роста экономики в 2025 году до 1–1,5%. «Поддержку росту экономики будет оказывать увеличение зарплат, а также поддерживаемые государством инвестиции. При этом ожидается резкое замедление роста кредитования и ослабление динамики частных инвестиций», — отметила эксперт.

Ольга Беленькая ожидает, что инфляция в 2025 году будет выше октябрьского прогноза ЦБ для базового сценария (4,5–5% на конец 2025 года) и составит 5–7%.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эксперты МВФ прогнозируют, что рост мировой экономики в 2025 году составит 3,2%. Темпы роста российского ВВП скромнее — 1,5–2%. В Татарстане, согласно прогнозу регионального правительства, прирост ВРП будет на уровне 2,9% — в 1,5 раза выше российского, но в 1,1 раза ниже общемирового. В Башкортостане, согласно прогнозу республиканского правительства, прирост ВРП будет на уровне 1,3–1,7%, то есть рост башкирской экономики в 2025 году будет в 1,2 раза ниже российской и почти в 2 раза меньше общемирового, прокомментировал экономист и глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

— Отставание России от лидеров мировой экономики формирует стратегические угрозы для устойчивого развития страны. Особо сложная ситуация будет в строительном комплексе, автомобилестроении, — отмечает эксперт. — В будущем году следует ожидать сохранение высокой инфляции в России, однако если в этом году рост цен составит 9–10%, то в будущем году темпы будут 6–8%.

«Субсидированные кредиты, госгарантии, другие формы господдержки и слабый рубль нивелируют антиинфляционные меры, осуществляемые Банком России, потому что ключевая ставка, ужесточенная кредитно-денежная политика действует только на часть экономики, в большей степени на частные компании, — добавляет он. — Следует также учитывать, что увеличение налоговой нагрузки в размере 1,5% от ВВП, повышение коммунальных тарифов на 11,9% также окажут инфляционное давление на экономику в 2025 году».



Что будет с рублем?

«В первом полугодии 2025 года большинство валют развивающихся стран может показать умеренное ослабление из-за протекционистской политики администрации Дональда Трампа. Если из-за политики нового американского президента в следующем году произойдет снижение цен на основные продукты российского экспорта (нефть, газ, металлы), это будет оказывать давление на рубль. При этом есть факторы, которые будут сдерживать ослабление курса рубля в ближайший год: высокие процентные ставки по рублям; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт, положительный торговый баланс РФ», — перечислил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.



Эксперт ожидает, что курс доллара к рублю будет находиться в I квартале 2025 года в диапазоне 100–107 рублей.

— Возможно, что ближе к концу следующего года мы увидим более слабый курс рубля, если цены на нефть останутся низкими, поэтому локально курс доллара может подняться до 113–118 рублей с учетом сокращения экспорта и повышенных уровней инфляции в России, — прокомментировал Потавин.

Волатильность по курсу китайского юаня в следующем году может вырасти, если Трамп примет решение ввести повышенные торговые пошлины на товары китайского импорта в США. «Мы ждем ослабления юаня к доллару, но относительно рубля курс юаня в I квартале 2025 года, видимо, будет находиться в диапазоне 13,3–14,5 рубля», — резюмировал Потавин.

