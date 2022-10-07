В Татарстане с января повысят оклады работников бюджетной сферы примерно на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане с 1 января будущего года минимальные оклады работников бюджетной сферы будут увеличены до уровня одного МРОТ в 15 279 рублей, установленного в России. Об этом сообщила глава Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2023—2025 годы. В общей сложности фонд заработной платы работников бюджетной сферы увеличивается на 10%.

— В этом году внесены изменения в постановление Кабинета министров РТ, которое регулирует оплату труда в части увеличения с 1 января 2023 года базовых окладов, — отметила она. — В том числе и минимального базового оклада до 1 МРОТ, установленного в России на уровне 15 279 рублей.

Правда, сейчас величина МРОТ пересматривается. По словам Елены Кузьмичевой, в настоящее время внесен проект федерального закона об увеличении минимального размера оплаты труда до 16 242 рублей. В случае его принятия минимальные оклады работников бюджетной сферы будут увеличены. Во время слушаний она предложила предусмотреть дополнительное финансирование при формировании бюджета. Какие средства потребуются на эти цели, она не уточнила.

Кроме того, в два раза повышаются выплаты молодым педагогам — с 1 111 рублей до 2 540 рублей, добавила она.

Напомним, что осенью прошлого года татарстанский профсоюз работников образования поднимал вопрос о необходимости введения единых базовых окладов в размере 2 МРОТ, или в 25,584 тысячи рублей. Тогда минимальный оклад учителя в республике составлял 14 136 рублей. Как рассказывало «Реальное время», формально учительская зарплата в Татарстане соответствует средней по экономике региона, но фактически ее «натягивают» за счет избыточной нагрузки.



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Луиза Игнатьева