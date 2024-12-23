Продажи премиальных автомобилей в России впервые за 20 месяцев показали спад

Фото: Динар Фатыхов

В ноябре 2024 года российский рынок новых автомобилей премиум-сегмента впервые за 20 месяцев продемонстрировал отрицательную динамику. В прошлом месяце было реализовано 10,8 тыс. машин этого класса, что на 3% меньше, чем в ноябре 2023 года, пишет «Автостат».

Последний раз спад продаж в премиальном сегменте наблюдался в марте 2023 года. С тех пор и по октябрь 2024 года рынок стабильно рос.

Среди премиум-марок лидирует EXEED, однако его продажи в ноябре составили 2 049 единиц, что вдвое меньше, чем годом ранее. Второе место занимает TANK с 2 009 проданными автомобилями и ростом продаж на 7,5%. Тройку лидеров замыкает Lixiang, реализовавший 1 850 машин, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Продажи остальных премиальных брендов в ноябре не превысили 1 тысячи единиц.



Рената Валеева