Таинственная карта, забытый сноуборд, упавшая елка и еще десять новогодних историй

«Праздник непременно наступит» — тринадцать трогательных рассказов для детей и взрослых

Фото: Екатерина Петрова

Новогодние истории — это больше чем просто сказки. В них сплетаются ностальгия и мечта, чудо и обычная жизнь. Сборник новогодних рассказов «Праздник непременно наступит» — идеальный спутник для тех, кто верит, что волшебство есть не только в детском мире, но и в мире взрослых.

Одна из сильных сторон сборника «Праздник непременно наступит» — разнообразие голосов и тонов. В нем собрано 13 разных рассказов, написанных известными российскими авторами, такими как Ольга Громова (автор «Сахарного ребенка»), Нина Дашевская, Дмитрий Ищенко и Евгения Басова. Во многих рассказах есть грустные нотки, поскольку и жизнь (даже у детей) не бывает всегда сказочной. Но финал всегда светлый и обнадеживающий.

Верить в чудо

Что такое чудо? Это не только снегопад в Новый год или подарки под елкой. Это вера в лучшее. Вера в то, что помогает пережить самое трудное. Рассказ Светланы Фроловой «Карта Деда Мороза» о простых истинах и силе надежды.

История начинается с описания семьи Снежкиных. Они кажутся типичными представителями современного мира: дети увлечены гаджетами, голосовые помощники дают прогнозы погоды, а родители покупают подарки по ссылкам из интернета. На этом фоне выделяется бабушка Вася — энергичная и обаятельная, с неподражаемым чувством юмора. Ее образ — это симбиоз современности и сказочной традиции: седой «ежик» волос, фиолетовые очки и умение завоевывать внимание детей.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Именно бабушка становится связующим звеном между миром взрослой рациональности и миром детской веры в чудеса. С ее подачи возникает разговор о письмах Деду Морозу, который превращается в важный сюжетный поворот.

Бабуль, ну какой Дед Мороз в наше время? Мы же не малыши. Давно знаем, что подарки родители покупают, а Деда Мороза нет.

С этого момента рассказ погружает нас в историю, в которой наивность и недоверие сталкиваются с настоящей магией. Центральная часть рассказа — воспоминание бабушки о маленькой девочке, которая ждет Деда Мороза. Девочка не ждет подарков — она хочет увидеть чудо, чтобы убедиться, что оно существует. Но ее главная мечта гораздо глубже: она желает выздороветь. И вот она сталкивается с волшебством, пусть и в неожиданной форме. Встреча с ним описана тепло и трогательно.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Фролова использует тонкий символизм. Карта Деда Мороза — это не просто инструмент сказочного героя. Она становится метафорой заботы о каждом ребенке, особенно о тех, кто нуждается в поддержке. Светящиеся звезды на карте — это символы надежды, которые нельзя упускать из виду. Не найдя себя на карте, девочка не просит у Деда Мороза материальных благ. Ее просьба — о самом главном. Этот момент выводит рассказ на уровень, который затрагивает и детей, и взрослых.

«Мне не нужны подарки. Дедушка, я ждала тебя и хотела сказать, чтобы ты не дарил мне щенка, как я писала». <...>

«А что же ты хочешь?» — дрогнувшим голосом спросил Дед.

Девочка прижала кулачки к груди и прошептала: «Выздороветь...»

Этой девочкой и была бабушка Вася, которая получила-таки свой новогодний подарок и новогоднее чудо. А теперь уже ее очередь передать веру в чудеса своим очень рациональным и прагматичным внукам. А также напомнить им, что в мире, полном технологий и скептицизма, всегда найдется место для волшебства. Важно только открыть окно и прислушаться к истории, которую может рассказать кто-то близкий.

Когда Дед Мороз не ответил

Алиса Стрельцова в рассказе «Позапрошлогодний сноуборд» рассказывает о магии Нового года и вглядывается в семейные метаморфозы через призму детских желаний. Главный герой, Матвей, стремится понять, где заканчивается волшебство и начинается реальная жизнь. Все начинается с письма Матвея Деду Морозу — просьбы, которая звучит наивно. Он уже не маленький, но еще не взрослый. Хочет сноуборд, чтобы папа взял его с собой, а на боковой план выходит переживание за отношения родителей. Он просит у Деда Мороза даже не игрушки, а стабильности и любви.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но письмо, отправленное «в позапрошлом году», оказалось не тем, что он ожидал. Вместо сноуборда под елкой оказывается... лего-набор с подъемным краном. Чем старше Матвей становится, тем меньше верит в чудеса, но внутренний запрос на них не исчезает. Жизнь мальчика сильно меняется за два года. Он становится взрослее, меняет увлечения, общается с новыми людьми. Его родители тоже меняются — мама находит нового начальника, за которого выходит замуж, а папа уезжает на Кипр с некой Альбиной. Да, взрослая жизнь может быть сложной и противоречивой.

Но самая захватывающая часть рассказа — это встреча с самим Дедом Морозом в его вотчине, Великом Устюге. Туда предложил поехать Марк, новый начальник мамы и по совместительству ее новый муж. Отношения с Марком у Матвея нормальные. Не большая дружба, но и не отторжение. В общем, Марк — норм. Когда Матвей оказывается в рабочем кабинете Деда Мороза, он сталкивается с чудом, которое выглядит не так, как он себе представлял. Большой, мощный Дед Мороз с внушительным видом, словно сошедший с обложки глянцевого журнала, в своем жилище, полном древних шуб, валенок и с байкерской косухой.

В кабинете Деда Мороза Матвей находит свое письмо. Оказывается, оно дошло. И даже сноуборд лежит и ждет своего хозяина. Но мальчик забыл написать обратный адрес, поэтому адресат так и не получил подарка. Но если Дед Мороз не смог исполнить желание Матвея про сноуборд, как он исполнил остальные? К примеру, подарил маме нового начальника, который потом стал мужем?

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В этот момент происходит еще один шаг во взрослении мальчика. Не все подвластно Деду Морозу. Он не может соединять или разъединять людей. Не может влиять на их чувства. Но ведь мама перестала плакать по ночам и все время смеется вместе с Марком. Не это ли лучший подарок для мамы?! Это осознание помогает Матвею по-новому взглянуть на Марка. Теперь он уже не просто «норм», а вполне отличный парень.

Починили елку — починим и жизнь

Дмитрий Ищенко в своем рассказе «Упавшая елка» рисует картину, в которой рождественская сказка встречается с реальной болью подростка, переживающего утрату близкого человека. Главный герой, Петя Перов, не ждал от Нового года ничего хорошего. Его отец сообщал, что после праздников переезжает в другой город. У него там новая работа. Сомнения, боль, невозможность принять неизбежное — весь этот коктейль чувств не оставлял места для праздника. А в конце декабря Петя еще умудрился влететь в школьную елку и уронить ее.

Неудачное столкновение с елкой не только вынудило Петю попасть к завучу, но и послужило символом его внутреннего состояния. Вроде бы небольшое происшествие — упала елка. Но в действительности жизнь Пети, как та самая елка, оказывается нарушенной, изломанной. Однако в этом рассказе, как в любой хорошей новогодней истории, есть место переменам. В случае с елкой это восстановление символично и очень человечно. Вскоре Пете и его отцу нужно исправить ситуацию с елкой, чтобы в школе все-таки был праздник. В процессе восстановления елки восстанавливаются и поломанные отношения между отцом и сыном.

А отец еще и нарисовал новогодние рисунки на окнах — снежинки, елку, луну. Я даже не знал, что он так классно рисует. Тем более на окнах. В общем, получилось круто.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Здесь важную роль сыграл момент создания новогодних игрушек. Вместо того чтобы просто купить новые, они решили сделать их своими руками. Это возвращает нас к главной теме рассказа: процесс восстановления — это процесс объединения. Каждый из персонажей вкладывает свою частичку в общее дело, превращая разрушение в источник чего-то нового. А еще это дало каждому понимание, что действительно важно в жизни. И уж точно не работа в другом городе.

Сборник «Праздник непременно наступит» — это путешествие в мир, где даже в самых сложных обстоятельствах остается место для добра, тепла и чуда. Каждая история будто говорит: «Жизнь бывает сложной, но всегда стоит верить в лучшее». Тем более счастье и радость не зависит от календарных праздников, они обитают в сердце. А если дать волю вере, надежде и любви, то праздник непременно наступит.

Издательство: «КомпасГид»

Количество страниц: 304

Год: 2025

Возрастное ограничение: 6+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».