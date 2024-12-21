При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге погибли два человека

При наезде автомобиля на толпу в Магдебурге на рождественской ярмарке пострадали 68 человек. Еще двое погибли, сообщили в администрации города.

— Двое погибших, 15 тяжелораненых, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами, — говорится в заявлении.

На месте работают 100 пожарных и 50 сотрудников службы экстренной помощи.

Водителя автомобиля удалось задержать. Им, по словам премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, оказался врач из Саудовской Аравии, который работает в Бернбурге (находится примерно в 300 км от Магдебурга). Подозреваемый живет в Германии с 2006 года.

Посольство России в Берлине уточнит, есть ли среди пострадавших россияне.

Елизавета Пуншева