В Арском районе Татарстана произошло ДТП: четверо погибли

Фото: Динар Фатыхов

В Арском районе Татарстана произошло ДТП с участием автомобиля Renault и УАЗ, в результате которого погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе в ГАИ республики.



В результате аварии водитель и трое пассажиров Renault скончались на месте, в то время как водитель УАЗа получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает прокуратура республики, ДТП произошло на 14-м километре автодороги Арск — Сиза. В результате аварии погибли водитель (1967 года рождения) и три пассажира Renault Logan (1969, 1989, 1960 г.р.), тогда как водитель УАЗа был госпитализирован с травмами.

На место происшествия выехал прокурор Арского района Ринат Каримов.



Анастасия Фартыгина