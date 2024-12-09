За 11 месяцев в Казани произошло 35 ДТП с участием пьяных водителей

Фото: Динар Фатыхов

За 11 месяцев 2024 года в Казани произошло 35 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции города.

В результате этих аварий 66 человек получили ранения, 3 человека погибли.

Напомним, с начала года в Татарстане зарегистрировали 818 наездов на пешеходов, в результате которых 62 человека погибли и 796 получили травмы. С участием детей зафиксировано 182 случая ДТП, в которых четыре ребенка погибли, а 192 были травмированы.

Рената Валеева