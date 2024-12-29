В Казани водитель с признаками алкогольного опьянения на автомобиле без номеров врезался в сугроб

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В Казани на улице Ибрагимова произошло ДТП с участием автомобиля OPEL ASTRA, не имеющего государственных номеров и снятого с учета. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Водитель 1982 года рождения и с 16-летним стажем вождения, выезжая из Авиастроительного района, не справился с управлением и въехал в сугроб.

При проверке у него были выявлены явные признаки алкогольного опьянения: алкотест показал 0,335 мг/л. В результате инцидента пострадавших не было. На водителя составлен административный материал по статьям 12.8 и 12.1.1 КоАП РФ, а автомобиль помещен на специализированную стоянку.



Анастасия Фартыгина