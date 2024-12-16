В Казани суд приговорил водителя к двум годам лишения свободы за смертельное ДТП

Фото: Динар Фатыхов

В Вахитовском райсуде Казани огласили приговор в отношении В. Барнабишвили, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к смертельному ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 30 июня 2024 года, когда Барнабишвили, управляя автомобилем марки Porsche Cayman GT4, двигался по улице Николая Ершова со скоростью около 145 км/ч, что не обеспечивало должного контроля за движением.



В результате он потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился М.В. Крайчик. В результате аварии Крайчик получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Суд, принимая во внимание характер преступления и личные данные осужденного, назначил Барнабишвили наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев.

Анастасия Фартыгина