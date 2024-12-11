Служебный автомобиль министра культуры Мордовии попал в ДТП

Ночью на трассе М-5 в районе Атюрьева произошло тяжелое ДТП с участием служебного автомобиля министра культуры республики Мордовии Светланы Баулиной. Она возвращалась из командировки в Рязани в сопровождении водителя, который, к сожалению, погиб в результате аварии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Артем Здунов.



В своем обращении губернатор республики выразил соболезнования родственникам и близким водителя Рясима Хайдаровича, подчеркнув готовность оказать семье всю необходимую поддержку.

Светлана Никитовна после оказания первой медицинской помощи была доставлена в Саранск, где врачи проводят все необходимые процедуры и контролируют ее состояние. Губернатор пожелал ей скорейшего выздоровления и заявил, что в настоящее время проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего.



Анастасия Фартыгина